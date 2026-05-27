Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Calafiori ArsenalGetty Images
Francesco Schirru

PSG-Arsenal, le formazioni della finale di Champions: Calafiori titolare, Dembelé recuperato

Champions League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal

A Budapest si assegna la Champions League 2026, con il PSG Campione in carica che affronta l'Arsenal, nuovamente in finale vent'anni dopo la sconfitta contro il Barcellona.

Pubblicità

È passato appena un anno da quando il PSG ha conquistato la sua prima Champions League surclassando l'Inter in finale. Il conto dell'Arsenal invece recita venti, vista l'unica gara per la coppa combattuta vent'anni fa esatti, persa contro il Barcellona.

L'ultimo atto della Champions League 2025/2026 è arrivato, con il PSG Campione in carica a caccia del suo secondo alloro (terza finale, vista la sconfitta contro il Bayern del 2020) e l'Arsenal che sogna finalmente la sua prima grande affermazione europea: squadre in campo nella serata di sabato 30 maggio, alle 18:00 e non alle 21:00 come di consueto visto il cambio di orario deciso dall'UEFA.

Luis Enrique e Arteta, reduci entrambi dai festeggiamenti per la vittoria del campionato, sperano di rendere la stagione non solo grande, ma bensì magnifica, facendo propria la coppa in palio alla Puskas Arena della capitale ungherese.

Il PSG recupera sia Hakimi che Dembelè per la finale, una notizia essenziale per Luis Enrique, mentre l'Arsenal, che proporrà Calafiori titolare come di consueto, deve rinunciare a una pedina importante come Ben White, k.o nelle ultime settimane.

  • PROBABILE FORMAZIONE PSG

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL

    ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubiemendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE PSG-ARSENAL

    La finale di Champions League tra PSG ed Arsenal non è visibile in diretta tv in chiaro. Per assistere al match gratis bisognerà attendere la conclusione dell'evento, che verrà trasmesso in differita su TV8 alle 21:00.

    PSG-Arsenal è disponibile in abbonamento via Sky, Sky Go e NOW, in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, nello specifico i numeri 201, 202, 213 e 251.

  • SUPERCOPPA E INTERCONTINENTALE

    Chi vincerà sul campo di Budapest non otterrà solamente la 'Coppa dalle grandi orecchie', ma bensì avrà la possibilità di giocarsi il successo di altri due trofei, ovvero la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale.

    Come di consueto, infatti, la vincitrice della Champions sfiderà quella di Europa League in estate dando via alla stagione continentale: ad attendere una tra PSG ed Arsenal c'è l'Aston Villa di Emery.

    A fine anno, inoltre, una tra PSG e Arsenal giocherà la Coppa Intercontinentale al pari delle altre squadre che hanno conquistato la Champions locale: già qualificata Al-Ahli, Mamelodi Sundowns e Auckland FC.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROVE DI PALLONE D'ORO

    Dalla vittoria della Champions League passa anche una fetta di Pallone d'Oro, nonostante sia necessario anche un gran Mondiale per conquistare il più prestigioso trofeo individuale.

    Qualora vinca l'Arsenal, Rice sarà in vantaggio per conquistare il Mondiale in attesa dei risultati dell'Inghilterra, mentre con un successo del PSG Dembelè potrebbe puntare al bis, supportato anche dalla campagna francese nella Coppa del Mondo.

    Causa mancata qualificazione ai Mondiali ha meno chance Kvaratskhelia, nonostante la grandiosa Champions disputata.

Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS