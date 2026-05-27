PSG-Arsenal, le formazioni della finale di Champions: Calafiori titolare, Dembelé recuperato

La finale di Champions League tra PSG ed Arsenal non è visibile in diretta tv in chiaro. Per assistere al match gratis bisognerà attendere la conclusione dell'evento, che verrà trasmesso in differita su TV8 alle 21:00.

PSG-Arsenal è disponibile in abbonamento via Sky, Sky Go e NOW, in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, nello specifico i numeri 201, 202, 213 e 251.