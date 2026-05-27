PSG-Arsenal, le formazioni della finale di Champions: Calafiori titolare, Dembelé recuperato

È passato appena un anno da quando il PSG ha conquistato la sua prima Champions League surclassando l'Inter in finale. Il conto dell'Arsenal invece recita venti, vista l'unica gara per la coppa combattuta vent'anni fa esatti, persa contro il Barcellona.
L'ultimo atto della Champions League 2025/2026 è arrivato, con il PSG Campione in carica a caccia del suo secondo alloro (terza finale, vista la sconfitta contro il Bayern del 2020) e l'Arsenal che sogna finalmente la sua prima grande affermazione europea: squadre in campo nella serata di sabato 30 maggio, alle 18:00 e non alle 21:00 come di consueto visto il cambio di orario deciso dall'UEFA.
Luis Enrique e Arteta, reduci entrambi dai festeggiamenti per la vittoria del campionato, sperano di rendere la stagione non solo grande, ma bensì magnifica, facendo propria la coppa in palio alla Puskas Arena della capitale ungherese.
Il PSG recupera sia Hakimi che Dembelè per la finale, una notizia essenziale per Luis Enrique, mentre l'Arsenal, che proporrà Calafiori titolare come di consueto, deve rinunciare a una pedina importante come Ben White, k.o nelle ultime settimane.