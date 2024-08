PSG, il momento è arrivato: spesa da 60 milioni, l'ex romanista Renato Sanches come pedina di scambio

Joao Neves sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore del PSG: 60 milioni più 10 di bonus, Sanches giocherà al Benfica.

Dopo l'addio di Mbappé da tempo nell'aria e diventato ufficiale da qualche settimana, il PSG ha lavorato senza alcuna fretta per provare a tappare il buco lasciato dal fuoriclasse francese e consegnare a Luis Enrique una squadra in grado di vincere ancora in Ligue 1 e continuare a crescere per conquistare la tanto agognata Champions League.

Nessun colpo da mille e una notte per il PSG nelle ultime settimane, ad eccezione del portiere Safonov, arrivato dal Krasnodar per venti milioni. Nessun movimento in difesa, centrocampo e attacco, almeno fino ad oggi: Joao Neves, infatti, sta per trasferirsi a Parigi.

Sarà lui il primo grande colpo del PSG per l'annata 2024/2025, rinforzo per la mediana in attesa di capire se e quando arriverà un grande giocatore che possa far dimenticare Mbappé, capocannoniere e idolo assoluto - seppur con qualche screzio - delle ultime stagioni.