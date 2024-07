Il club rossonero ha reso note le iniziative portate avanti per l'anniversario della nascita della società.

Un anno importante, quello che si sta per aprire, calcisticamente parlando: perché il Milan alla fine del 2024 compirà 125 anni.

Un traguardo importantissimo per uno dei club più iconici al mondo: per l'occasione, la società ha lanciato non poche iniziative per celebrare l'anniversario della sua nascita.

Con un comunicato ufficiale, quindi, il Milan ha reso noto il programma degli eventi che caratterizzeranno la festa rossonera.