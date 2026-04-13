Probabili formazioni Liverpool-PSG: chi gioca titolare e le ultime su Alisson, Salah, Hakimi, Kvaratskhelia e Dembelé

Nella prima delle due serate valide per il ritorno dei quarti di Champions League andrà in scena la sfida tra Liverpool e PSG.
Una sfida indirizzata nei primi novanta minuti quando i Campioni d'Europa hanno ottenuto un netto successo battendo il Liverpool per 2-0 al Parco dei Principi grazie ai goal di Doué e Kvaratskhelia.
I Reds quindi sono chiamati ad un'impresa per ribaltare il risultato. Agli ottavi la squadra di Slot c'era riuscita contro il Galatasaray ma lo svantaggio era solo di un goal e l'avversario decisamente diverso.