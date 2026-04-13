Probabili formazioni Liverpool-PSG: chi gioca titolare e le ultime su Alisson, Salah, Hakimi, Kvaratskhelia e Dembelé

Alisson è ancora fuori e in porta quindi toccherà a Mamardashvili; Gravenberch e Mac Allister in mezzo. Rispetto all'andata, Slot questa volta non escluderà Salah dai titolari con Wirtz e Szoboszlai a completare la trequarti. Ekitiké al centro dell'attacco.





LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot.