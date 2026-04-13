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Andrea Ajello

Probabili formazioni Liverpool-PSG: chi gioca titolare e le ultime su Alisson, Salah, Hakimi, Kvaratskhelia e Dembelé

Champions League
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain

Il Liverpool tenta la rimonta contro il PSG dopo il 2-0 a favore dei francesi: in palio un posto in semifinale contro una tra Bayern Monaco e Real Madrid.

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Nella prima delle due serate valide per il ritorno dei quarti di Champions League andrà in scena la sfida tra Liverpool e PSG.


Una sfida indirizzata nei primi novanta minuti quando i Campioni d'Europa hanno ottenuto un netto successo battendo il Liverpool per 2-0 al Parco dei Principi grazie ai goal di Doué e Kvaratskhelia.

I Reds quindi sono chiamati ad un'impresa per ribaltare il risultato. Agli ottavi la squadra di Slot c'era riuscita contro il Galatasaray ma lo svantaggio era solo di un goal e l'avversario decisamente diverso.

  • PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL

    Alisson è ancora fuori e in porta quindi toccherà a Mamardashvili; Gravenberch e Mac Allister in mezzo. Rispetto all'andata, Slot questa volta non escluderà Salah dai titolari con Wirtz e Szoboszlai a completare la trequarti. Ekitiké al centro dell'attacco.


    LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot.

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  • PROBABILE FORMAZIONE PSG

    Luis Enrique non vuole toccare una squadra che è stata perfetta nella gara di andata. Zaire-Emery insieme agli intoccabili Vitinha e Joao Neves in mezzo. Nel tridente solito ballottaggio tra Doué, Kvaratskhelia e Barcolà con i primi due che dovrebbero di nuovo essere preferiti e iniziare dal primo minuto.


    PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

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  • INDISPONIBILI LIVERPOOL-PSG

    Indisponibili Liverpool: Curtis Jones, Alisson, Endo, Bradley, Leoni, Bajcetic


    Indisponibili PSG: Fabian Ruiz, Ndjantou

  • DOVE VEDERE LIVERPOOL-PSG IN TV E STREAMING

    Liverpool-PSG si potrà guardare su Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (252).

    Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, mentre l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

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