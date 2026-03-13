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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Djuric, Kean e Piccoli

La Cremonese ospita la Fiorentina nel ventinovesimo turno di Serie A: le notizie relative alle formazioni del match.

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Si giocherà allo Zini, dove la Cremonese ospiterà la Fiorentina, uno dei match più importanti del ventinovesimo turno di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà nel posticipo del lunedì, che ha già assunto i contorni di un vero e proprio bivio salvezza.

Ad affrontarsi saranno rispettivamente la terzultima della classifica (con 24 punti) e la quartultima (che vanta una sola lunghezza di vantaggio, normale dunque che la posa in palio sia altissima.

I padroni di casa, che sono reduci da tre sconfitte di fila, andranno a caccia di quella vittoria che inseguono ormai da inizio dicembre, mentre i gigliati, che in settimana hanno superato il Rakow in rimonta nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, non vincono in campionato da derby col Pisa e da allora hanno inanellato una sconfitta ed un pareggio.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cremonese-Fiorentina.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Nicola si affiderà ad un 3-5-2 nel quale a sinistra nono ci sarà lo squalificato Pezzella, spazio dunque a Zerbin. In mediana è ballottaggio per una maglia da titolare tra Vandeputte e Payero, mentre in attacco uno tra Vardy e Djuric agirà al fianco di Bonazzoli.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

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  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli ripartirà da un 4-1-4-1 molto diverso da quello visto nell’ultima uscita di Conference League. Parisi in vantaggio su Gosens per una maglia a sinistra in una linea difensiva completata da Dodò, Pongracic e Ranieri. Chiavi del centrocampo affidate a Fagioli, con Mandragora ed uno tra Ndour e Brescianini a completare la mediana. In attacco ancora in dubbio Kean, che potrebbe lasciare nuovamente una maglia da titolare a Piccoli. 

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.

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  • INDISPONIBILI CREMONESE

    SQUALIFICATI

    • Pezzella

    INDISPONIBILI

    • Baschirotto
    • Collocolo
    • Moumbagna

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
    • INDISPONIBILI
    • Kean
    • Lamptey
    • Lezzerini
    • Solomon
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