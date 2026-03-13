Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Djuric, Kean e Piccoli

Si giocherà allo Zini, dove la Cremonese ospiterà la Fiorentina, uno dei match più importanti del ventinovesimo turno di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà nel posticipo del lunedì, che ha già assunto i contorni di un vero e proprio bivio salvezza.

Ad affrontarsi saranno rispettivamente la terzultima della classifica (con 24 punti) e la quartultima (che vanta una sola lunghezza di vantaggio, normale dunque che la posa in palio sia altissima.

I padroni di casa, che sono reduci da tre sconfitte di fila, andranno a caccia di quella vittoria che inseguono ormai da inizio dicembre, mentre i gigliati, che in settimana hanno superato il Rakow in rimonta nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, non vincono in campionato da derby col Pisa e da allora hanno inanellato una sconfitta ed un pareggio.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cremonese-Fiorentina.