Probabili formazioni Aston Villa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Bernardeschi, Orsolini, Rowe e Joao Mario

Il principale ballottaggio secondo Italiano è quello fra Bernardeschi e Orsolini, tornato finalmente al goal in Serie A. Rispetto al match contro il Lecce tornerà dal primo minuto Rowe sull’out opposto. In difesa mancherà Lucumì, diffidato e ammonito nel corso della gara d’andata. Vitik al suo posto.





BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.