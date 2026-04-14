Probabili formazioni Aston Villa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Bernardeschi, Orsolini, Rowe e Joao Mario

Bologna chiamato alla grande impresa per coltivare la speranza di andare in semifinale di Europa League: i rossoblù, infatti, vanno in scena al Villa Park di Birmingham per la gara di ritorno contro l'Aston Villa.
Si riparte dall'1-3 in favore degli inglesi maturato al Dall'Ara nel primo atto. Un risultato che obbliga il Bologna a fare risultato in terra inglese: per passare il turno servirà una vittoria con tre goal di scarto o quantomeno con due per allungare la sfida ai supplementari.
Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Unai Emery e Vincenzo Italiano.