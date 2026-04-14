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Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Probabili formazioni Aston Villa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Bernardeschi, Orsolini, Rowe e Joao Mario

Europa League
Aston Villa vs Bologna
Aston Villa
Bologna

I rossoblù cercano la grande rimonta sul campo degli inglesi: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Emery e Italiano.

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Bologna chiamato alla grande impresa per coltivare la speranza di andare in semifinale di Europa League: i rossoblù, infatti, vanno in scena al Villa Park di Birmingham per la gara di ritorno contro l'Aston Villa.


Si riparte dall'1-3 in favore degli inglesi maturato al Dall'Ara nel primo atto. Un risultato che obbliga il Bologna a fare risultato in terra inglese: per passare il turno servirà una vittoria con tre goal di scarto o quantomeno con due per allungare la sfida ai supplementari.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Unai Emery e Vincenzo Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE ASTON VILLA

    Modulo che vince non si cambia: Emery dovrebbe confermare anche in casa il 4-4-2 con cui ha sbancato il Dall’Ara, con Rogers e Watkins di punta. Altra panchina in arrivo per Bailey, mentre Douglas Luiz scalpita in mezzo al campo.


    ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

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  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Il principale ballottaggio secondo Italiano è quello fra Bernardeschi e Orsolini, tornato finalmente al goal in Serie A. Rispetto al match contro il Lecce tornerà dal primo minuto Rowe sull’out opposto. In difesa mancherà Lucumì, diffidato e ammonito nel corso della gara d’andata. Vitik al suo posto.


    BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

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  • INDISPONIBILI ASTON VILLA

    - Sancho

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    - Lucumì (squalificato)

    - Dallinga (infortunato)

    - Dominguez (infortunato)

    - Lykogiannis (infortunato)

    - Skorupski (infortunato)

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