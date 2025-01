Priorità Gimenez per il Milan: i rossoneri sono pronti a rilanciare

Il Milan ha individuato in Santiago Gimenez l’uomo giusto con il quale rafforzare l’attacco: si tratta con il Feyenoord.

Rafforzata la difesa con l’innesto di un elemento del calibro di Kyle Walker, il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi ed anzi è pronto a regalare a Sergio Conceiçao un altro colpo di primissimo livello.

L’obiettivo dei dirigenti rossoneri è quello di assicurarsi un centravanti capace di garantire goal con costanza ed il profilo giusto è stato già individuato da alcune settimane: è quello di Santiago Gimenez.

Il bomber messicano (con passaporto italiano) potrebbe essere, per qualità e caratteristiche, il giocatore giusto per far fare il salto di qualità ad un reparto che sin qui non è stato tra i più produttivi del campionato.

Certo arrivare ad un giocatore come Gimenez, soprattutto nel corso della sessione invernale di calciomercato, non è semplice, ma il Milan vuole fare di tutto per chiudere un’operazione che sarebbe tra le più importanti in assoluto a livello europeo.