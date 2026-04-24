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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Prestianni punito dalla UEFA per insulti omofobi a Vinicius: sei turni di squalifica, richiesta estensione FIFA e rischio Mondiale 2026

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Real Madrid vs Benfica

Tre gare effettive, una già scontata. UEFA chiede alla FIFA l’estensione mondiale della squalifica: stop possibile anche con l’Argentina nel 2026.

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La UEFA ha inflitto una pesante sanzione disciplinare a Gianluca Prestianni dopo quanto accaduto nella sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid del 17 febbraio 2026.

Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina dell’organo europeo ha annunciato che il giocatore è stato squalificato per sei partite ufficiali per “condotta discriminatoria”, legata ad un comportamento definito omofobo e non razzista.

La UEFA ha inoltre chiesto alla FIFA di estendere la squalifica a livello globale, circostanza che potrebbe incidere anche sulla partecipazione del calciatore al Mondiale 2026.

  • PRESTIANNI SQUALIFICATO

    Prestianni dovrà scontare sei giornate complessive tra competizioni UEFA per club e gare delle nazionali per le quali sarebbe convocabile.

    Tre delle sei partite restano però sospese con la condizionale per due anni dalla data della decisione: ciò significa che lo stop immediato è di tre gare, salvo recidiva nel periodo indicato.

    Nel conteggio rientra anche la giornata di sospensione provvisoria già scontata dal giocatore nel ritorno del playoff di ChampionsLeague del 25 febbraio 2026 tra Real Madrid e Benfica.

    Restano quindi ancora due partite effettive da scontare.


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  • PRESTIANNI-VINICIUS JR, COSA È SUCCESSO

    L’indagine disciplinare era stata aperta dopo gli episodi verificatisi durante Benfica-Real Madrid, quando Vinícius Junior aveva denunciato insulti ricevuti dall’avversario.

    In un primo momento il caso era stato associato a possibili offese razziste, con l’accusa di aver utilizzato il termine “mono”, cioè scimmia.

    Successivamente, Prestianni avrebbe ammesso di aver rivolto al brasiliano l’espressione “maricón”, insulto a contenuto omofobo.

    Proprio su questa base la UEFA ha qualificato il comportamento come discriminatorio di matrice omofoba, escludendo quindi l’ipotesi razzista inizialmente emersa.


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  • PRESTIANNI SALTA IL MONDIALE?

    Il punto decisivo riguarda la richiesta UEFA alla FIFA di rendere esecutiva la squalifica su scala mondiale.

    Se la federazione internazionale accoglierà l’istanza, le due gare residue potrebbero essere scontate non solo nelle coppe europee con il Benfica, ma anche in competizioni FIFA con la Argentina.

    Se Prestianni dovesse essere convocato per il Mondiale 2026, le partite residue potrebbero essere scontate proprio durante il torneo.

    In caso contrario, il conteggio slitterebbe alla successiva stagione europea 2026/27 con il Benfica.

  • IL COMUNICATO DEL BENFICA

    Anche il Benfica ha confermato il provvedimento con un comunicato ufficiale.

    Il club ha dichiarato di essere stato informato dalla UEFA della sanzione inflitta al giocatore “per l’utilizzo di linguaggio omofobo durante la partita Benfica-Real Madrid”, confermando inoltre che la squalifica è di sei giornate, di cui tre sospese per due anni e una già scontata.

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