Prestianni punito dalla UEFA per insulti omofobi a Vinicius: sei turni di squalifica, richiesta estensione FIFA e rischio Mondiale 2026

La UEFA ha inflitto una pesante sanzione disciplinare a Gianluca Prestianni dopo quanto accaduto nella sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid del 17 febbraio 2026.

Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina dell’organo europeo ha annunciato che il giocatore è stato squalificato per sei partite ufficiali per “condotta discriminatoria”, legata ad un comportamento definito omofobo e non razzista.

La UEFA ha inoltre chiesto alla FIFA di estendere la squalifica a livello globale, circostanza che potrebbe incidere anche sulla partecipazione del calciatore al Mondiale 2026.