Presentazione Koopmeiners dove vederla oggi in tv e streaming e l'orario: la conferenza sarà visibile gratis e in chiaro

La Juventus presenta ufficialmente Teun Koopmeiners, appena prelevato dall'Atalanta: dove ascoltare le sue parole in tv e streaming.

A Torino è il giorno di Teun Koopmeiners. Il trequartista olandese, che i bianconeri hanno prelevato dall'Atalanta negli ultimi giorni della finestra estiva del mercato, verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai suoi nuovi tifosi dalla società bianconera.

Koopmeiners ha già fatto il proprio esordio con la maglia della Juventus domenica 1° settembre, in occasione del posticipo dell'Allianz Stadium finito senza reti tra la formazione di Thiago Motta e la Roma: in quell'occasione l'ex atalantino è partito dalla panchina, facendo il proprio ingresso in campo tra primo e secondo tempo al posto di Mbangula.

In attesa che l'inserimento di Koopmeiners alla Juventus si completi, e che l'olandese si prenda una maglia da titolare nell'undici di partenza di Motta, oggi il giocatore racconterà le sue prime emozioni a Torino, in un nuovo ambiente e con nuove ambizioni.

Ecco dunque tutte le informazioni sulla conferenza di presentazione di Koopmeiners alla Juventus: dall'orario a dove vederla in tv e streaming.