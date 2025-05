ll Manchester City rischia di non qualificarsi in Champions: la situazione in Premier League, sei squadre per tre posti

La squadra di Guardiola deve conquistare il pass per la Champions: questa sera affronterà il Bournemouth, non può sbagliare.

L'Inghilterra avrà sei squadre nella prossima edizione della Champions League. Cinque dal campionato grazie al ranking UEFA ed una che uscirà dalla vincente della finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham.

Nonostante questo, rimane combattutissima la corsa per conquistare gli ultimi posti utili per entrare nell'Europa che conta e tra i club che devono ancora centrare l'obiettivo c'è il Manchester City.

La squadra di Pep Guardiola, reduce dalla sconfitta in finale di Fa Cup, ha il destino nelle proprie mani ma è consapevole di non poter fare un passo falso nel match casalingo contro il Bournemouth, in programma questa sera. Ecco la situazione prima dell'ultima giornata di campionato.