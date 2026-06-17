Portogallo-Repubblica Democratica del Congo 1-1, pagelle e tabellino: la prima di Ronaldo è un grande flop, Leao entra e non inventa nulla, Bakambu un leone

VOTI PORTOGALLO: Diogo Costa 6; Cancelo 6, Araujo 5,5, Veiga 6,5, Nuno Mendes 5,5 (72' Semedo 6); Joao Neves 7, Vitinha 5; Bernardo Silva 5,5 (46' Conceicao 6), Bruno Fernandes 5,5, Pedro Neto 6 (72' Leao 5); Cristiano Ronaldo 4,5

VOTI CONGO RD: Mpasi 6,5; Kapuadi 6,5, Tuanzebe 6,5, Mbemba 6,5; Wan-Bissaka 7 (85' Kalulu sv), Mukau 5,5 (57' Sadiki 6), Moutoussamy 6, E. Kayembe 6 (75' Pickel 6), Masuaku 6,5 (75' J. Kayembe 6); Wissa 7, Bakambu 6,5 (85' Banza sv)

Partiamo, ovviamente, da Cristiano Ronaldo. In campo per tutta la partita, ma mai veramente in partita. Non riesce ad incidere, non riesce a trascinare, ha due potenziali occasioni ma è sembrato svuotato. Un qualcosa che fa effetto, specie dopo la tripletta di Messi. Delude un altro potenziale protagonista come Vitinha. Leao entra e non ne becca una, Conceicao ci prova ma è pura frenesia. Joao Neves il migliore, ma non basta.

Bakambu il grande trascinatore del Congo. Lotta come un leone contro la difesa del Portogallo per tutta la partita. Ottima la partita di Wan-Bissaka in fase difensiva, praticamente insuperabile. Wissa segna un goal storico ed è spesso pericoloso. Mpasi non fa grandi parate, ma da grande sicurezza a tutto il reparto nella lettura degli episodi.