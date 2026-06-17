Portogallo-Repubblica Democratica del Congo 1-1, pagelle e tabellino: la prima di Ronaldo è un grande flop, Leao entra e non inventa nulla, Bakambu un leone

Il sesto Mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo si apre contro la Repubblica Democratica del Congo. Una partita da vincere per il Portogallo, un'occasione per CR7 di rispondere a Messi e aggiungere altri record.
La partita si mette subito bene per i lusitani, con lo splendido goal di testa di Joao Neves (in questo momento, forse, il centrocampista più completo al mondo), ma dall'altra parte Bakambu e compagni dimostrano ancora una volta di essere una squadra che lotta e nel recupero del primo tempo trovano il pari con Wissa, l'altro grande talento della squadra, lasciato però sin troppo solo di segnare.
Nel secondo tempo Martinez toglie subito uno scarico Bernardo Silva per inserire Conceicao, che prova a creare perlomeno qualcosa, anche se con un po' di frenesia. Suoi i due palloni pericolosi per CR7, che però non c'è. Entra anche Leao, ma si inventa praticamente nulla, perdendo tanti palloni. La difesa del Congo tiene benissimo e anche l'ingresso di Goncalo Ramos non scalfisce il muro degli africani. La prima del Portogallo è un grande flop. La prima di Ronaldo un vero incubo, specie dopo la tripletta di Messi. Per il Congo, invece, una festa totale.