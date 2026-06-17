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Cristiano Ronaldo Portugal DR CongoGetty Images
Marco Trombetta

Portogallo-Repubblica Democratica del Congo 1-1, pagelle e tabellino: la prima di Ronaldo è un grande flop, Leao entra e non inventa nulla, Bakambu un leone

Coppa del Mondo
Portogallo vs RD Congo
Portogallo
RD Congo

Flop totale del Portogallo all'esordio Mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo: Cristiano Ronaldo non pervenuto.

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Il sesto Mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo si apre contro la Repubblica Democratica del Congo. Una partita da vincere per il Portogallo, un'occasione per CR7 di rispondere a Messi e aggiungere altri record.

La partita si mette subito bene per i lusitani, con lo splendido goal di testa di Joao Neves (in questo momento, forse, il centrocampista più completo al mondo), ma dall'altra parte Bakambu e compagni dimostrano ancora una volta di essere una squadra che lotta e nel recupero del primo tempo trovano il pari con Wissa, l'altro grande talento della squadra, lasciato però sin troppo solo di segnare.

Nel secondo tempo Martinez toglie subito uno scarico Bernardo Silva per inserire Conceicao, che prova a creare perlomeno qualcosa, anche se con un po' di frenesia. Suoi i due palloni pericolosi per CR7, che però non c'è. Entra anche Leao, ma si inventa praticamente nulla, perdendo tanti palloni. La difesa del Congo tiene benissimo e anche l'ingresso di Goncalo Ramos non scalfisce il muro degli africani. La prima del Portogallo è un grande flop. La prima di Ronaldo un vero incubo, specie dopo la tripletta di Messi. Per il Congo, invece, una festa totale.

  • PAGELLE PORTOGALLO-CONGO RD

    VOTI PORTOGALLO: Diogo Costa 6; Cancelo 6, Araujo 5,5, Veiga 6,5, Nuno Mendes 5,5 (72' Semedo 6); Joao Neves 7, Vitinha 5; Bernardo Silva 5,5 (46' Conceicao 6), Bruno Fernandes 5,5, Pedro Neto 6 (72' Leao 5); Cristiano Ronaldo 4,5

    VOTI CONGO RD: Mpasi 6,5; Kapuadi 6,5, Tuanzebe 6,5, Mbemba 6,5; Wan-Bissaka 7 (85' Kalulu sv), Mukau 5,5 (57' Sadiki 6), Moutoussamy 6, E. Kayembe 6 (75' Pickel 6), Masuaku 6,5 (75' J. Kayembe 6); Wissa 7, Bakambu 6,5 (85' Banza sv)

    Partiamo, ovviamente, da Cristiano Ronaldo. In campo per tutta la partita, ma mai veramente in partita. Non riesce ad incidere, non riesce a trascinare, ha due potenziali occasioni ma è sembrato svuotato. Un qualcosa che fa effetto, specie dopo la tripletta di Messi. Delude un altro potenziale protagonista come Vitinha. Leao entra e non ne becca una, Conceicao ci prova ma è pura frenesia. Joao Neves il migliore, ma non basta.

    Bakambu il grande trascinatore del Congo. Lotta come un leone contro la difesa del Portogallo per tutta la partita. Ottima la partita di Wan-Bissaka in fase difensiva, praticamente insuperabile. Wissa segna un goal storico ed è spesso pericoloso. Mpasi non fa grandi parate, ma da grande sicurezza a tutto il reparto nella lettura degli episodi.

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  • TABELLINO PORTOGALLO-CONGO RD 1-1

    Marcatori: 6' Joao Neves, 45' + 5 Wissa

    PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Nuno Mendes (72' Semedo); Joao Neves, Vitinha (83' Ramos); Bernardo Silva (46' Conceicao), Bruno Fernandes, Pedro Neto (72' Leao); Cristiano Ronaldo. Ct. Martinez

    DR CONGO (3-5-2): Mpasi; Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba; Wan-Bissaka (85' Kalulu), Mukau (57' Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (75' Pickel), Masuaku (75' J. Kayembe); Wissa, Bakambu (85' Banza). Ct Desabre

    Arbitro: Al Jassim

    Ammoniti: Bernardo Silva, Mbemba, Semedo, Araujo

    Espulsi: nessuno

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