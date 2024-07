Portogallo-Francia 3-5 dcr, pagelle e tabellino: Theo Hernandez segna il rigore che vale la semifinale

La Francia vince ai rigori contro il Portogallo e vola in semifinale, Joao Felix colpisce il palo dal dischetto.

Sarà Francia-Spagna la prima semifinale di Euro 2024.

La squadra di Deschamps soffre a lungo contro il Portogallo e passa solo ai calci di rigore, decisivo il penalty trasformato da Theo Hernandez mentre per i lusitani pesa l'errore di Joao Felix.

Non bastano 120 minuti di gioco per avere una vincitrice tra Francia e Portogallo con le stelle più attese, Mbappé da una parte e Cristiano Ronaldo dall'altra, che non si vedono praticamente mai.

Il primo dolorante al naso, esce addirittura prima della lotteria dei rigori. Ma dal dischetto i transalpini sono comunque infallibili e stavolta Diogo Costa non può nulla.