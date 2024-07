Politano e la stoccata a Garcia: "Un anno fa niente preparazione"

Politano non risparmia una frecciata all'ex tecnico del Napoli Garcia: nel mirino la qualità della preparazione dello scorso anno.

Sono giorni di lavoro intenso in casa Napoli, dove l'imperativo coincide con la voglia di mettersi subito alle spalle le scorie negative dello scorso campionato, concluso al decimo posto a -41 dall'Inter campione d'Italia.

Azzurri agli ordini di Antonio Conte, il nome forte scelto da Aurelio De Laurentiis per la panchina: il tecnico salentino è noto per la durezza atletica delle sue preparazioni estive, utili a gettare le basi per rendere al meglio nel corso della stagione agonistica.

Un argomento, quello della preparazione atletica, finito all'interno dell'incontro andato in scena ieri sera nel ritiro di Dimaro tra i tifosi partenopei presenti e quattro giocatori: Rrahmani, Ngonge, Mazzocchi e Politano.