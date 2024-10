Pogba vuole tornare a giocare con la Juventus: "Sono pronto a rinunciare a dei soldi"

Pogba si vede ancora a Torino: "Parlerà il campo, Motta giudicherà con i suoi occhi. Ho detto no a Guardiola per la Juventus".

Il TAS ha parzialmente accolto il suo ricorso, portando la squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi: ora ne mancano cinque al ritorno in campo di Paul Pogba, previsto per marzo 2025.

Il suo futuro è attualmente in bilico, diviso tra la possibilità di una permanenza alla Juventus e un trasferimento altrove, per un nuovo inizio a 32 anni (che saranno compiuti il prossimo 15 marzo).

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il francese ha spinto per la prima ipotesi, sottolineando anche la volontà di rinunciare a parte dello stipendio se ciò gli consentirà di rimanere nella Torino bianconera.