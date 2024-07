Pogba va a giocare per la squadra di Kanté in terza serie belga: ma si tratta del fratello Florentin

Dopo aver lasciato la Francia e aver giocato in Turchia, Stati Uniti e India, Florentin Belga si trasferisce nella società di Kantè in Belgio.

Se il Pogba più famoso, Paul, aspetta l'appello relativo alla celeberrima squalifica per doping, il fratello Florentin è tornato a giocare dopo un anno da svincolato. Classe 1990, da quando ha lasciato la Ligue 1 e il Saint-Etienne, il difensore ha giocato in India, Stati Uniti e Turchia. Ora il Belgio.

Non si tratta di un'avventura come un'altra per Florentin Pogba, per due motivi. Il primo è che per il 34enne non ci sarà un futuro nella prima serie belga, ma bensì nella terza. Niente Pro League e prima volta in una 'C', dopo aver giocato in passato nella 'B' francese.

Il secondo interessante motivo è dato dalla squadra che ha scelto di acquistare Florentin Pogba, ovvero il Royal Excelsior Virton. La società è di fatto proprietà di N'Golo Kanté, compagno del fratello ai Mondiali russi vinti dalla Francia attualmente in Arabia Saudita con la casacca dell'Al-Ittihad.