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Playout Serie C, quando non si disputano: quanti punti di distacco ci devono essere e cosa dice il regolamento
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PLAYOUT SERIE C NON SI FANNO SE...
Il regolamento dei playout di Serie C prevede due sfide di andata e ritorno tra le squadre piazzatesi tra il 16° e il 19° posto in classifica in ognuno dei tre gironi, con le due perdenti che retrocederanno in Serie D insieme all'ultima classificata.
Ma quando non si disputano i playout?
Questa eventualità si verifica se il distacco nella classifica finale tra le squadre coinvolte supera gli otto punti.
Quindi, se la 16a classificata ha più di 8 punti di vantaggio rispetto alla 19a, a retrocedere sarà quest'ultima senza disputare i playout.
Stesso discorso nel caso il distacco sia superiore agli 8 punti tra la 17a e la 18a classificata, con quest'ultima che verrebbe retrocessa automaticamente in Serie D.
PLAYOUT GIRONE A, LA SITUAZIONE
Questa la classifica a una giornata dal termine:
16. DOLOMITI BELLUNESI 39 punti
17. PERGOLETTESE 38 punti
18. VIRTUS VERONA 25 punti
19. PRO PATRIA 23 punti
La Triestina è già sicura dell'ultimo posto e quindi retrocessa. Così come è sicuro che i playout non si disputeranno, visto che il distacco tra 16a e 19a, così come quello tra 17a e 18a, rimarrà superiore agli 8 punti a prescindere dai risultati dell'ultima giornata.
Questo significa che anche Virtus Verona e Pro Patria sono già sicure della retrocessione in Serie D.
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PLAYOUT GIRONE B, LA SITUAZIONE
Questa la classifica a una giornata dal termine:
16. TORRES 36 punti
17. SAMBENEDETTESE 34 punti
18. BRA 31 punti
19. PONTEDERA 20 punti
In questo girone si sa già che il playout tra la 16a e la 19a non si disputerà, con il Pontedera già retrocesso in Serie D. Si giocherà invece quello tra la 17a e la 18a, a prescindere dai risultati dell'ultima giornata. Bra sicuro di partecipare, da capire soltanto la sfidante. E qui il cerchio si allarga.
Una vittoria della Sambenedettese e una sconfitta della Torres salverebbe automaticamente i marchigiani e manderebbe al playout i sardi, anche in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre, visto che la Samb è avanti negli scontri diretti. A 37 punti ci sono anche Perugia e Carpi, ma senza rischi di finire ai playout in virtù del vantaggio nella classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra tre o più squadre.
Se analizziamo caso per caso, queste sono tutte le opzioni:
- arrivo a pari punti tra Torres e Sambenedettese: Torres ai playout, Samb salva
- arrivo a pari punti tra Torres, Sambenedettese e Perugia: Torres ai playout, Samb e Perugia salve
- arrivo a pari punti tra Torres, Sambenedettese e Carpi: Torres ai playout, Samb e Carpi salve
- arrivo a pari punti tra Torres, Sambenedettese, Carpi e Perugia: Torres ai playout, Carpi, Samb e Perugia salve
PLAYOUT GIRONE C, LA SITUAZIONE
Questa la classifica a una giornata dal termine:
16. SORRENTO 38 punti
17. GIUGLIANO 36 punti
18. FOGGIA 27 punti
19. SIRACUSA 25 punti
Il Trapani, al netto di ribaltoni in tribunale, è già retrocesso in Serie D. Non si disputerà il playout tra la 16a e la 19a in classifica, resta invece ancora la possibilità di giocare il playout tra 17a e 18a, ma dipenderà tutto dai risultati dell'ultima giornata.
Il Foggia può ancora disputare i playout solo se vince o pareggia (ma solo se il Siracusa non vince) contro la Salernitana e il Giugliano non fa punti contro la Casertana.
Il Siracusa può ancora disputare i playout se vince contro il Trapani, il Foggia non batte la Salernitana e il Giugliano non fa punti contro la Casertana.
In caso di arrivo a pari punti tra Foggia e Siracusa, sarebbero i pugliesi a retrocedere in Serie D, in virtù della differenza reti generale, visto che gli scontri diretti sono in perfetta parità.
Con un punto il Sorrento è salvo, a prescindere dai risultati delle altre squadre. Così come il Giugliano sarebbe sicuro della salvezza a prescindere qualora dovesse battere la Casertana.
Qualora la situazione di classifica dovesse rimanere quella attuale, Foggia e Siracusa andrebbero direttamente in Serie D.
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