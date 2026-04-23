Playout Serie C, quando non si disputano: quanti punti di distacco ci devono essere e cosa dice il regolamento

Questa la classifica a una giornata dal termine:

16. TORRES 36 punti

17. SAMBENEDETTESE 34 punti

18. BRA 31 punti

19. PONTEDERA 20 punti

In questo girone si sa già che il playout tra la 16a e la 19a non si disputerà, con il Pontedera già retrocesso in Serie D. Si giocherà invece quello tra la 17a e la 18a, a prescindere dai risultati dell'ultima giornata. Bra sicuro di partecipare, da capire soltanto la sfidante. E qui il cerchio si allarga.

Una vittoria della Sambenedettese e una sconfitta della Torres salverebbe automaticamente i marchigiani e manderebbe al playout i sardi, anche in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre, visto che la Samb è avanti negli scontri diretti. A 37 punti ci sono anche Perugia e Carpi, ma senza rischi di finire ai playout in virtù del vantaggio nella classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra tre o più squadre.

Se analizziamo caso per caso, queste sono tutte le opzioni:

- arrivo a pari punti tra Torres e Sambenedettese: Torres ai playout, Samb salva

- arrivo a pari punti tra Torres, Sambenedettese e Perugia: Torres ai playout, Samb e Perugia salve

- arrivo a pari punti tra Torres, Sambenedettese e Carpi: Torres ai playout, Samb e Carpi salve

- arrivo a pari punti tra Torres, Sambenedettese, Carpi e Perugia: Torres ai playout, Carpi, Samb e Perugia salve