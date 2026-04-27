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AS Bari v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

Playout Serie B, quando non si giocano: quanti punti di distacco ci devono essere, il regolamento

Serie B

Quanti punti di distacco ci devono essere per non disputare i playout in Serie B: regolamento e classifica.

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  • QUANDO NON SI GIOCANO I PLAYOUT IN SERIE B

    Il regolamento prevede che a retrocedere direttamente in Serie C siano le ultime tre classificate, dalla 18esima alla 20esima.

    Il playout per decidere la quarta retrocessa è di norma tra la 16esima e la 17esima in classifica, ma potrebbe anche non disputarsi.

    Se infatti il distacco tra la squadra al 16° e quella al 17° posto è superiore ai 4 punti, a retrocedere in Serie C sarebbe direttamente la 17esima in classifica, senza giocare il playout.

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  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

    A due giornate dal termine della regular season, allo stato attuale, sarebbero retrocesse Bari, Reggiana e Spezia.

    A disputare il playout sarebbero invece l'Empoli e il Pescara. Il distacco tra le due squadre è attualmente di tre punti, quindi il playout si giocherebbe.

    Ma le squadre coinvolte sono tante, con Sudtirol, Padova ed Entella ancora non al sicuro. Lo scenario, dunque, è in continua evoluzione.

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