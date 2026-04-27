Playout Serie B, quando non si giocano: quanti punti di distacco ci devono essere, il regolamento

Il regolamento prevede che a retrocedere direttamente in Serie C siano le ultime tre classificate, dalla 18esima alla 20esima.

Il playout per decidere la quarta retrocessa è di norma tra la 16esima e la 17esima in classifica, ma potrebbe anche non disputarsi.

Se infatti il distacco tra la squadra al 16° e quella al 17° posto è superiore ai 4 punti, a retrocedere in Serie C sarebbe direttamente la 17esima in classifica, senza giocare il playout.