Playout Serie B 2025/2026, quando si giocano Bari-Sudtirol e Sudtirol-Bari? Data, orario e regolamento

Se l'Empoli si è salvato al 91' dell'ultima giornata, il Sudtirol ha dovuto fare i conti col destino crudele del calcio.
La squadra di Castori, pareggiando in casa contro la Juve Stabia, ha chiuso il campionato al sedicesimo posto e dovrà giocarsi la permanenza in Serie B contro il Bari, finito invece diciassettesimo ed in grado di evitare la retrocessione diretta in C espugnando Catanzaro.
Quando si gioca il Playout di B tra Bari e Sudtirol? A che ora? Il calendario delle partite di andata e ritorno e cosa dice il regolamento.