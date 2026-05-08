Playout Serie B 2025/2026, quando si giocano Bari-Sudtirol e Sudtirol-Bari? Data, orario e regolamento

Il regolamento riguardante il Playout di Serie B prevede che se il bilancio tra andata e ritorno dovesse risultare complessivamente in parità, sarà la 16esima - ovvero la meglio piazzata - a ottenere la permanenza in categoria: il Sudtirol ha chiuso il campionato a 41 punti, il Bari a 40, ragion per cui il piccolo ma prezioso vantaggio è nelle mani della formazione di Bolzano. Non sono previsti, dunque, supplementari e/o rigori.



