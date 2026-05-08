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AS Bari v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Playout Serie B 2025/2026, quando si giocano Bari-Sudtirol e Sudtirol-Bari? Data, orario e regolamento

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Bari
Sudtirol

Date e orari del Playout tra Bari e Sudtirol e come funziona il regolamento dello spareggio salvezza della Serie B 2025/2026.

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Se l'Empoli si è salvato al 91' dell'ultima giornata, il Sudtirol ha dovuto fare i conti col destino crudele del calcio.


La squadra di Castori, pareggiando in casa contro la Juve Stabia, ha chiuso il campionato al sedicesimo posto e dovrà giocarsi la permanenza in Serie B contro il Bari, finito invece diciassettesimo ed in grado di evitare la retrocessione diretta in C espugnando Catanzaro.


Quando si gioca il Playout di B tra Bari e Sudtirol? A che ora? Il calendario delle partite di andata e ritorno e cosa dice il regolamento.

  • QUANDO SI GIOCA IL PLAYOUT DI SERIE B TRA BARI E SUDTIROL

    Il Playout della Serie B 2025/2026 prevede, come di consueto, due partite: l'andata si gioca venerdì 15 maggio alle ore 20:00, il ritorno venerdì 22 alla stessa ora.


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  • CHI GIOCA IN CASA IL PLAYOUT DI ANDATA?

    Il Playout d'andata sarà Bari-Sudtirol, in quanto gli altoatesini hanno concluso più in alto in classifica la stagione regolare e dunque hanno il vantaggio di giocare in casa il ritorno.


    Il secondo e decisivo round, dunque, sarà naturalmente Sudtirol-Bari.


    PLAYOUT DI ANDATA

    - Venerdì 15 maggio 2026 - (Bari-Sudtirol) - ore 20.00


    PLAYOUT DI RITORNO

    - Venerdì 22 maggio 2026 - (Sudtirol-Bari) - ore 20.00

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  • REGOLAMENTO PLAYOUT SERIE B, CHI SI SALVA? CRITERI, PARITÀ, SUPPLEMENTARI E RIGORI

    Il regolamento riguardante il Playout di Serie B prevede che se il bilancio tra andata e ritorno dovesse risultare complessivamente in parità, sarà la 16esima - ovvero la meglio piazzata - a ottenere la permanenza in categoria: il Sudtirol ha chiuso il campionato a 41 punti, il Bari a 40, ragion per cui il piccolo ma prezioso vantaggio è nelle mani della formazione di Bolzano. Non sono previsti, dunque, supplementari e/o rigori.