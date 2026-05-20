Playoff Serie C, i risultati delle gare di ritorno del secondo turno fase nazionale

Ascoli e Brescia sono le prime squadre qualificate alle semifinali dei playoff di Serie C, con il quadro delle presenti che verrà completato nelle prossime ore al termine delle sfide Catania-Lecco e Ravenna-Salernitana.
L'Ascoli ha ottenuto il passaggio del turno pareggiando 0-0 all'andata, per poi conquistare il ritorno con il goal di Chakir, arrivato al minuto 81. I marchigiani sarebbero passati anche con un pareggio, in virtù dello status di testa di serie, ma l'estremo equilibrio della sfida sembrava poter regalare un successo a sorpresa anche gli ospiti, obbligati a conquistare la vittoria nonostante il successo in Coppa Italia Serie C, risultato giudicato 'inferiore' rispetto al secondo posto dei bianconeri in caso di pari reti tra le due gare.
Tutto facile invece per il Brescia, anch'essa seconda in campionato ma alle semifinali playoff (la final four) in virtù del secco 3-0 ottenuto nella prima partita: lo 0-0 del ritorno non ha dato chance al Casarano, eliminato.