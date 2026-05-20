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Tifosi AscoliGetty Images
Redazione Goal

Playoff Serie C, i risultati delle gare di ritorno del secondo turno fase nazionale

Serie C
Union Brescia vs Casarano
Union Brescia
Casarano
Ascoli Calcio 1898 FC vs Potenza
Ascoli Calcio 1898 FC
Potenza
Catania vs Lecco
Catania
Lecco
Ravenna vs Salernitana
Ravenna
Salernitana

I playoff di Serie C si sono spinti fino ai quarti di finale: i risultato delle gare di ritorno hanno premiato Brescia e Ascoli, ora attesa per le ultime due qualificate.

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Ascoli e Brescia sono le prime squadre qualificate alle semifinali dei playoff di Serie C, con il quadro delle presenti che verrà completato nelle prossime ore al termine delle sfide Catania-Lecco e Ravenna-Salernitana.

L'Ascoli ha ottenuto il passaggio del turno pareggiando 0-0 all'andata, per poi conquistare il ritorno con il goal di Chakir, arrivato al minuto 81. I marchigiani sarebbero passati anche con un pareggio, in virtù dello status di testa di serie, ma l'estremo equilibrio della sfida sembrava poter regalare un successo a sorpresa anche gli ospiti, obbligati a conquistare la vittoria nonostante il successo in Coppa Italia Serie C, risultato giudicato 'inferiore' rispetto al secondo posto dei bianconeri in caso di pari reti tra le due gare.

Tutto facile invece per il Brescia, anch'essa seconda in campionato ma alle semifinali playoff (la final four) in virtù del secco 3-0 ottenuto nella prima partita: lo 0-0 del ritorno non ha dato chance al Casarano, eliminato.

  • ASCOLI-POTENZA 0-0


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  • UNION BRESCIA-CASARANO 0-0

    Marcatori:

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  • CATANIA-LECCO

    Ore 20,30

  • RAVENNA-SALERNITANA

    Ore 20,45

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