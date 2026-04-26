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Atalanta fansGetty Images
Stefano Silvestri

Playoff Serie C 2025/2026, le partite e le date del Primo Turno Fase Girone: chi gioca e quando

Serie C

Chiusa la stagione regolare dei tre gironi, la Serie C si prepara a vivere le emozioni dei playoff: chi dovrà disputare il Primo Turno Fase Girone e quando.

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La stagione regolare della Serie C si è conclusa. I tre gironi della terza serie sono arrivati a compimento, con Vicenza, Arezzo e Benevento capaci di arrivare al primo posto e conquistare la promozione in Serie B.

Una serie di altre squadre avrà però un'altra possibilità di salire nella serie cadetta: lo farà attraverso i playoff, che prenderanno il via con il Primo Turno Fase Girone e si concluderanno con la Final Four.

Chi gioca questo turno, che metterà di fronte le formazioni arrivate dal quinto al decimo posto di ogni girone, e quando? Gli accoppiamenti e tutto ciò che c'è da sapere.

  • GLI ACCOPPIAMENTI

    Questi sono gli accoppiamenti del Primo Turno Fase Girone:

    -Trento-Giana Erminio

    -Cittadella-Arzignano

    -Lumezzane-Alcione

    -Juventus Next Gen-Vis Pesaro

    -Pianese-Ternana

    -Pineto-Gubbio

    -Crotone-Audace Cerignola

    -Monopoli-Casarano

    -Casertana-Atalanta U23

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  • QUANDO SI GIOCA: LE DATE

    Le date delle partite non sono state ancora comunicate dalla Lega Pro: verranno annunciate soltanto in un secondo momento assieme ai rispettivi orari. La certezza, comunque, è che le sfide del Primo Turno Fase Girone andranno in scena nel weekend tra sabato 2 e domenica 3 maggio.

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  • IL REGOLAMENTO: CHI PASSA COL PAREGGIO, SUPPLEMENTARI, RIGORI

    Il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C mette di fronte la quinta contro la decima in classifica, la sesta contro la nona e la settima contro l'ottava.

    Si gioca in gara unica in casa della miglior classificata, dunque della quinta, della sesta e della settima, che passeranno al turno successivo (il Secondo Turno Fase Girone) in caso di pareggio. Con questo scenario non ci saranno dunque supplementari e rigori.

  • LE SQUADRE QUALIFICATE AL SECONDO TURNO

    Sono quattro le squadre già qualificate al Secondo Turno Fase Girone, tutte in attesa di affrontare una vincitrice del Primo Turno.

    -Lecco (quarto nel girone A)

    -Campobasso (quarto nel girone B)

    -Potenza (quarto nel girone C)

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