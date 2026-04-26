Playoff Serie C 2025/2026, le partite e le date del Primo Turno Fase Girone: chi gioca e quando

La stagione regolare della Serie C si è conclusa. I tre gironi della terza serie sono arrivati a compimento, con Vicenza, Arezzo e Benevento capaci di arrivare al primo posto e conquistare la promozione in Serie B.

Una serie di altre squadre avrà però un'altra possibilità di salire nella serie cadetta: lo farà attraverso i playoff, che prenderanno il via con il Primo Turno Fase Girone e si concluderanno con la Final Four.

Chi gioca questo turno, che metterà di fronte le formazioni arrivate dal quinto al decimo posto di ogni girone, e quando? Gli accoppiamenti e tutto ciò che c'è da sapere.