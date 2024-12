Playoff Serie B, quando non si giocano? Il regolamento e quanti punti tra la terza e la quarta per evitarli

Introdotti un ventennio fa, i playoff di B possono non essere disputati solo in caso di enorme distacco tra terza e quarta: cosa dice il regolamento.

Prima la stagione regolare di 38 giornate, delle quali 19 d'andata e 19 di ritorno, quindi i playoff che determinano la terza formazione promossa in A dopo le prime due: da un ventennio a questa parte, in Serie B funziona in questo modo.

I playoff promozione sono stati introdotti nella stagione 2004/2005, dapprima coinvolgendo le formazioni dal terzo al sesto posto e poi allargando la partecipazione anche alla settima e ottava classificata della regular season. Nello scorso campionato a disputarli sono state il Venezia, il Palermo, il Catanzaro, il Brescia, il Palermo e la Sampdoria.

Esiste però un caso in cui i playoff per andare in A possono non essere disputati, e a prevederlo è il regolamento della Serie B: nel caso il distacco tra la terza e la quarta nella classifica finale della stagione regolare sia abissale.

Quanti punti di divario servono per far sì che non si disputino i playoff? In questo momento si giocherebbero? La situazione.