Pjanic presenta Alajbegovic: "C'erano offerte più ricche, ma la Juventus è sempre la Juventus"

La Juventus si è assicurata Kerim Alajbegovic e lo ha fatto grazie a un aiuto speciale: quello di Miralem Pjanic.
C'è la regia dell'ex centrocampista bosniaco dietro all'arrivo del connazionale 18enne a Torino, con i bianconeri che hanno battuto la concorrenza di mezza Europa tra Italia (Atalanta, Fiorentina, Milan, Napoli, Roma) ed estero (Chelsea).
"Io non sono un agente e non ho nulla di speciale: mi sono limitato a esprimere la mia opinione con sincerità. Bravi i dirigenti della Juventus a convincere un ragazzo che aveva molte richieste, anche più ricche". A raccontarlo è lo stesso Pjanic in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.