Pjanic presenta Alajbegovic: "C'erano offerte più ricche, ma la Juventus è sempre la Juventus"

L'investimento fatto dalla Juventus per Alajbegovic, 30 milioni di euro più 5 di bonus al Bayer Leverkusen, è stato paragonato a quello fatto nel 2015 pe Paulo Dybala, 40 milioni di euro al Palermo.





"Speriamo che Kerim possa imitare Paulo - risponde Pjanic -. Il tipo di investimento è simile, poi la differenza la farà il campo. Dybala ha segnato e vinto tanto con la Juventus. Alajbegovic è all'inizio e deve restare umile, però ha le potenzialità per una carriera top. Lasciamolo divertire e crescere senza troppe pressioni".





Ma Pjanic ha dato qualche consiglio ad Alajbegovic? "Di pensare solo a mettersi le scarpe, ascoltare Spalletti e divertirsi. Come ho detto a Kerim: la Juve è una famiglia e ti mette a disposizione tutto, tu devi pensare al campo e a migliorarti con umiltà. Avrà degli alti e bassi, ma ci saremo noi e il club a sostenerlo nei momenti duri. Anche io ho faticato all'inizio. Alla Juve avverti la responsabilità dei campioni che hanno indossato quella maglia".