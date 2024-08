Pjaca ha ritrovato il goal in Champions dopo sette anni, ora può giocare il torneo da titolare

Dinano Zagabria vs Qarabag FK

Approdato alla Dinamo Zagabria quest'estate, Pjaca è partito titolare nei playoff di Champions, segnando il primo dei tre goal croati.

Mercoledì 28 agosto, il giorno prima del sorteggio che determinerà le partite delle 36 squadre qualificate alla nuova Champions League, si concluderanno i playoff, gli ultimi preliminari.

Playoff che potrebbero vedere la Dinamo Zagabria avanzare alla fase finale della Champions League 2024/2025 in virtù del 3-0 maturato all'andata in terra croata. Il Qarabag ci ha provato, ma alla fine è uscita con le ossa rotte dal campo avversario: in Azerbaigian servirà l'impresa.

Per la Dinamo un grande risultato che sembra proiettare la squadra guidata da Jakirovis al turno successivo. Ad aprire le danze per una Dinamo che può contare su Marko Rog tra gli altri, un'ulteriore vecchia conoscenza della Serie A come Marko Pjaca.