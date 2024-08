L'Inter riprende il Pisa a tempo scaduto: Bisseck risponde a Piccinini e firma l'1-1

I campioni d'Italia evitano il ko in amichevole grazie al blitz del difensore al 96': il Pisa era passato in vantaggio nel primo tempo.

L'Inter evita soltanto al sesto minuto di recupero la prima sconfitta estiva sul campo del Pisa.

La sfida tutta in famiglia, per quanto riguarda gli allenatori, tra Filippo Inzaghi e Simone si chiude dunque in parità.

Il Pisa ha sbloccato il match al calare della prima frazione di gioco quando Piccinini ha griffato l'1-0 sugli sviluppi da corner.

Nella ripresa l'Inter ha forzato le operazioni, trascinata da un pimpante Frattesi che ha anche colpito un palo, riuscendo a strappare il pari al 96' grazie al blitz di Bisseck.