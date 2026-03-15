Pisa-Cagliari 3-1, pagelle e tabellino: Caracciolo eroe per ripensare alla salvezza, Folorunsho e Durosinmi flop

Il Pisa ha vinto, contro il Cagliari, la partita più importante delle ultime settimane. Un match da ultima spiaggia che il gruppo di Hiljemark è riuscito a portare a casa, battendo a sorpresa i rossoblù per 3-1. Una sorpresa data soprattutto dalla superiorità numerica che il team sardo ha guadagnato sul finire del primo tempo, abbattuta dalle due reti a inizio ripresa che hanno abbattuto le speranze di pareggiare la gara e ribaltarla.

Un match, Pisa-Cagliari, in cui non sono mancate le polemiche, a cominciare dal vantaggio dei padroni di casa arrivato su rigore in seguito a un contatto Sulemana-Calabresi al limite dell'area: qualche dubbio per La Penna, che alla fine ha assegnato il penalty realizzato da Moreo. Colpito dallo svantaggio, il team isolano ha comunque subito risposto, dimostrando di essere in partita con la traversa colpita da Obert qualche minuto dopo l'1-0.

Da qui, però, gli ospiti hanno cominciato a faticare, trovando nuovo coraggio offensivo solamente a fine primo tempo con Gaetano e nuovamente Obert, su cui Nicolas si è ben distinto. Al 37' Durosinmi aveva lasciato i suoi in dieci per un fallo di reazione su Mina, per un'inferiorità numerica che alla fine non ha impattato sulla voglia del Pisa, tornato in campo con più grinta rispetto alla rilassata squadra ospite.

Al 52' un errore di Folorunsho, che ha prolunga all’indietro una rimessa laterale, ha permesso a Caracciolo di raddoppiare mandando in visibilio in pubblico di casa, ancor più entusiasta neanche due minuti dopo quando lo stesso capitano del team toscano ha siglato la personale doppietta appoggiando in rete dopo un corner. Il Cagliari reagisce, ma distrattamente e solamente nei minuti immediatamente successivi alle reti subite, girando spesso a voto in un match spezzettato e pregno di errori. La rete di Pavoletti, subentrato dopo l'intervallo, non basta a riaprire realmente la contesa.

In attesa di Cremonese-Fiorentina il Pisa si porta a -7 dal quartultimo posto, mentre il Cagliari osserverà lo scontro diretto con attenzione per conoscere quale sarà il proprio vantaggio sul 18esimo posto.