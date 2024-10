Pirola italiano di Grecia: "Sogno di vincere il Mondiale con gli azzurri e il titolo con l'Olympiacos"

Il difensore dell'Olympiacos ricorda il periodo all'Inter: "Conte mi portò in ritiro e mi fece esordire in Serie A. Eravamo un gruppo fortissimo".

Da luglio è un nuovo giocatore dell'Olympiacos che lo ha acquistato a titolo definitivo per 3 milioni di euro dalla Salernitana: nuova vita in Grecia per Lorenzo Pirola.

Il difensore classe 2002, capitano dell'Under 21 azzurra, si è già calato alla perfezione all'interno del contesto ellenico: ben chiari gli obiettivi a medio e lungo termine, coincidenti con i successi con club e Nazionale.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Pirola ha avuto modo anche di ricordare i trascorsi all'Inter, ovvero il club in cui è cresciuto e che nel 2022 lo ha ceduto alla Salernitana.