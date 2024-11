Pirlo può trovare di nuovo panchina in Serie B dopo l'esonero dalla Sampdoria: ci pensa il Modena

Esonerato Bisoli, il Modena è alla ricerca di un nuovo allenatore per il proseguo della stagione. Oltre a Semplici sondaggio per Pirlo.

A tre mesi dall'esonero di Genova, Andrea Pirlo può ripartire dal Modena. Lasciata la Sampdoria ad agosto dopo appena tre partite (un pareggio e una sconfitta), l'ex tecnico blucerchiato potrebbe avere un immediato futuro in Serie B.

Il Modena, infatti, ha esonerato Bisoli per una partenza decisamente deludente, con due vittorie e undici punti totali, che hanno portato il club in penultima posizione. Ora il club emiliano va a caccia di un sostituto: sondaggio per Pirlo, così come per Semplici. Attualmente affidata a Paolo Mandelli, la squadra avrà un nuovo allenatore nei prossimi giorni.

Nonostante sia stato appena esonerato, Pirlo può comunque ritornare in Serie B come da regolamento, cambiato proprio poco tempo fa. In passato, infatti, un tecnico non avrebbe potuto allenare due squadre nella stessa serie e nella stessa annata, ma dal 2024/2025 tutto è cambiato.