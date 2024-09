Pioli vince anche senza Cristiano Ronaldo: l'Al Nassr agli ottavi della Coppa con il goal allo scadere

C. Ronaldo

Pioli fa due su due da allenatore dell'Al Nassr: l'ex tecnico del Milan vince contro una squadra di seconda divisione, assente Ronaldo.

Dopo la vittoria per 3-0 contro l'Al-Ettifaq nella prima partita da allenatore dell'Al Nassr, prosegue bene il cammino di Stefano Pioli nella sua nuova avventura.

L'Al-Nassr ha infatti superato l'Al-Hazm, squadra di seconda divisione, vincendo 2-1 e qualificandosi così agli ottavi della King's Cup.

Successo quindi più sofferto rispetto alla prima gara dell'ex tecnico del Milan sulla panchina saudita.

Era assente per questo match Cristano Ronaldo; nessun infortunio per il cinque volte pallone d'oro. Ecco perché l'ex Juventus non ha giocato.