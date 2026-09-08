Pio Esposito in panchina per 90 minuti in Real Madrid-Inter: perché Chivu ha deciso così

Esposito, del resto, non può avere pretese di titolarità assoluta. Semplicemente perché l'unico intoccabile, nell'attacco dell'Inter, è Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro ha sciorinato un'altra grande prestazione al Bernabeu dopo quella contro il Napoli. Stavolta non ha segnato, ma si è battuto come un leone, ha creato occasioni e alla fine ha mandato a bersaglio Carlos Augusto.

Quanto a Pio, il suo destino in linea generale sarà quello di giocarsi il posto con Thuram di partita in partita. Giocando dall'inizio alcune partite e subentrando in altre. La panchina "totale" di Madrid, invece, è destinata a essere un episodio isolato o quasi.