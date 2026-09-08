Pio Esposito in panchina per 90 minuti in Real Madrid-Inter: perché Chivu ha deciso così

Pio Esposito, stavolta, ha fatto a tutti gli effetti il tifoso. Al Bernabeu ha sofferto, ha digrignato i denti per gli errori individuali dei compagni, si è illuso per il goal di Carlos Augusto.
L'Inter ha perso 2-1 sul campo del Real Madrid. Ma Esposito, per una volta, non ha partecipato alla gara. Neppure per un minuto.
Cristian Chivu, il suo allenatore, ha infatti deciso non soltanto di escluderlo dalla formazione titolare, ma di non farlo entrare neppure durante il corso della partita. Pur utilizzando tutte e cinque le sostituzioni a disposizione.
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