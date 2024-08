Pinamonti al Genoa, gioca contro l'Inter? Formazioni Serie A e possibilità di vederlo in campo dopo l'acquisto

Genoa vs Inter

Il Genoa affronta l'Inter nella prima gara del nuovo campionato, il 17 agosto: Pinamonti è stato appena prelevato ufficialmente.

Come previsto, Andrea Pinamonti è tornato al Genoa. In prestito dal Sassuolo, i rossoblù acquistano l'attaccante italiano in virtù delle cessioni di Retegui e Gudmunsson, la coppia goal dello scorso campionato ceduta rispettivamente ad Atalanta e Fiorentina.

Un vecchio volto per i tifosi del Genoa, che sperano possa fare meglio dell'unica annata rossoblù 2019/2020, terminata con cinque goal. Maturato con Empoli e Sassuolo, tanto da aver raggiunto la doppia cifra in due delle ultime tre annate, Pinamonti è pronto a dire la sua nel 2024/2025.

L'ufficialità di Pinamonti è arrivata nel pomeriggio del 16 agosto, alla vigilia della prima gara di campionato contro la sua ex Inter, squadra con cui è cresciuto. Ci sarà anche lui in campo?