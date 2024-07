Perché Zirkzee non va più al Milan: le commissioni, l'inserimento del Manchester United, la volontà dell'olandese

L'attaccante del Bologna è sempre più lontano dai rossoneri e sempre più vicino ai Red Devils: cosa manca perché l'operazione arrivi alla conclusione.

Joshua Zirkzee è sempre più lontano dalla Serie A e sempre più vicino alla Premier League. Ovvero sempre più lontano dal Milan, la sua probabilissima destinazione fino a qualche settimana fa, e sempre più vicino al Manchester United.

L'accordo tra l'attaccante olandese e i Red Devils è stato trovato. E ora il club inglese si prepara a chiudere l'operazione in tempi rapidi: pagando la clausola da 40 milioni al Bologna, ma anche le famose commissioni da 15 milioni ai suoi agenti, quelle che in tempi non sospetti hanno frenato l'operazione.

Un dietrofront abbastanza clamoroso, un mese circa dopo che lo stesso Milan si era portato in netta pole position per Zirkzee, pronto a fare di lui l'erede di Olivier Giroud.