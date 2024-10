Perché Zaccagni non gioca Lazio-Genoa: infortunio o scelta tecnica? Non è nemmeno in panchina

L'esterno biancoceleste non fa parte degli undici titolari, ma non potrà nemmeno subentrare a gara in corso: assenza pesante per Baroni.

Mattia Zaccagni non c'è: è questa la notizia principale emersa dall'annuncio del proprio undici ufficiale da parte della Lazio, un'ora circa prima della gara di campionato contro il Genoa in programma allo stadio Olimpico alle ore 15. Zaccagni non fa parte del trio di trequartisti biancocelesti dietro alla punta più avanzata, ovvero Castellanos, di nuovo titolare dopo il parziale turno di riposo contro il Twente in Europa League: trio che sarà formato da Isaksen a destra, da Dia al centro e a sinistra, al posto dell'ex veronese, da Noslin. Ma perché Zaccagni non gioca Lazio-Genoa? Si tratta di un infortunio o di una scelta tecnica da parte di Baroni? Cos'è successo nelle ultime ore. L'articolo prosegue qui sotto