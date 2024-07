Perché vincerà la Spagna e perché l'Inghilterra: il borsino delle finaliste di Euro 2024

L'ultimo atto si preannuncia equilibrato e senza una vera favorita: entrambe le nazionali possono concretamente sognare il trofeo.

E dunque, sarà Spagna-Inghilterra. In un torneo che non ha proposto uscite di strada clamorose lungo il percorso, se si eccettua forse quella dell'Italia contro la Svizzera, la nazionale di Luis De la Fuente e quella di Gareth Southgate sono state capaci di arrivare fino in fondo, a un centimetro dal trofeo.

Si giocherà domenica sera, 14 luglio, all'Olympiastadion di Berlino, con calcio d'inizio alle 21. La Spagna cerca il suo quarto titolo dopo quello del 1964 e i due consecutivi del 2008 e del 2012; l'Inghilterra, beh, l'Inghilterra un Europeo non lo ha mai vinto. Sfiorato sì, specialmente tre anni fa in casa, ma vinto no, neppure una volta.

Si affronteranno, nonostante questo, due tra le migliori nazionali europee e mondiali. Due che, alla vigilia della competizione, erano unanimemente inserite tra le favorite. E non poteva essere altrimenti, guardando alle rose e al talento a disposizione dei due commissari tecnici.

Chi vincerà, dunque? Impossibile fare un pronostico. Ma intanto, qualche indicazione in vista di domenica si può già avanzare.