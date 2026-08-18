Perché Vicario è stato "scaricato" dal Tottenham alla Juventus: da titolare a terzo, cos'è successo con De Zerbi

Luciano Spalletti, dopo la sgambata in famiglia tra la sua Juventus e la Next Gen, ha spiegato che sì, l'acquisto di Guglielmo Vicario lo ha fatto contento. Ma al contempo non ha nascosto un pizzico di curiosità. E, forse, anche di preoccupazione.
"Non è stato così positivo nell'ultimo periodo al Tottenham e il perché non l'abbiamo ben chiaro", ha ammesso l'allenatore bianconero, aggiungendo comunque che "siamo convinti di aver preso un top. Mai avuto perplessità su di lui".
Già: riprendendo le parole di Spalletti, perché Vicario non è stato così positivo nell'ultima stagione al Tottenham? E soprattutto, perché il connazionale Roberto De Zerbi e gli Spurs hanno deciso di fare a meno di lui, che un tempo era il portiere titolare della squadra?
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