Vittorio Rotondaro

Perché Thuram non gioca il derby Milan-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Niente titolarità per Marcus Thuram nel derby Milan-Inter: il perché dell'esclusione dell'attaccante francese.

La domenica del 28° turno di Serie A si chiude con la sfida tra le prime due della classe: Milan e Inter protagoniste nell'atteso Derby della Madonnina che potrebbe sancire la fine della lotta per lo Scudetto.

I nerazzurri dovranno però fare a meno di Marcus Thuram, non inserito da Cristian Chivu nell'undici titolare reso noto dalla società sui suoi profili social.

Un'assenza pesante, proprio nella sfida che può valere una stagione: ma perché Thuram non gioca titolare il derby? E può subentrare dalla panchina?

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu


    Thuram fuori dall'undici di partenza ma neppure in panchina per il derby Milan-Inter.

    L'attaccante francese non ha superato l'influenza che gli ha impedito di allenarsi nella giornata di sabato e Chivu ha preferito lasciarlo a casa.

    Thuram non nelle migliori condizioni fisiche: nelle ultime ore, infatti, è stato debilitato dalla febbre che non gli ha consentito di allenarsi alla vigilia.

    "Marcus ha un po' di febbre e non si è allenato - le parole di Chivu in conferenza -, speriamo che domani (oggi, n.d.r.) sia disponibile".

