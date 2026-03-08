Perché Thuram non gioca il derby Milan-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

La domenica del 28° turno di Serie A si chiude con la sfida tra le prime due della classe: Milan e Inter protagoniste nell'atteso Derby della Madonnina che potrebbe sancire la fine della lotta per lo Scudetto.
I nerazzurri dovranno però fare a meno di Marcus Thuram, non inserito da Cristian Chivu nell'undici titolare reso noto dalla società sui suoi profili social.
Un'assenza pesante, proprio nella sfida che può valere una stagione: ma perché Thuram non gioca titolare il derby? E può subentrare dalla panchina?