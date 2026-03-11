Perché Suzuki non gioca anche se è tornato dall'infortunio: quando torna e chi è il portiere titolare del Parma tra lui e Corvi

Ma perché Zion Suzuki non gioca? La domanda se la sono posti in parecchi, osservando il nome del portiere giapponese tra i convocati del Parma senza, al contrario, rivederlo proteggere i pali gialloblù.
Suzuki si è lasciato alle spalle il grave infortunio rimediato a novembre in una gara di campionato contro il Milan, un lungo stop che ha costretto il Parma a tornare ai ripari ingaggiando lo svincolato Guaita, poi salutato quasi immediatamente. Eppure non ha giocato neppure un minuto da quando è tornato a disposizione di Cuesta.
Perché? La motivazione, le parole dell'allenatore spagnolo e le prospettive sulle gerarchie della porta del Parma negli ultimi mesi di campionato.