Perché Suzuki non gioca anche se è tornato dall'infortunio: quando torna e chi è il portiere titolare del Parma tra lui e Corvi

Quella gara, vinta per 1-0 dal Parma grazie al celebre e contestato goal di Troilo, ha segnato lo spartiacque positivo della stagione di Suzuki dopo mesi complicatissimi. Solo che il giapponese, da quel momento, non ha più messo piede in campo.

Suzuki è andato in panchina anche nelle due partite successive del Parma in campionato: quelle pareggiate contro il Cagliari prima e la Fiorentina poi, due punti utilissimi per avvicinare i ducali alla salvezza. Tra i pali della squadra di Cuesta è andato sempre Edoardo Corvi.

Il motivo? La volontà dello stesso Cuesta, e dello staff medico, di non forzare la mano e di non accelerare i tempi del rientro in campo di Suzuki. Anche perché Corvi, chiamato in fretta e furia a sistemarsi nella porta del Parma, ha dato ampie garanzie e risposte nonostante non avesse esperienza in Serie A, diminuendo in maniera sostanziale lo stato d'ansia dell'ambiente.