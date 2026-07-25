Perché si parla di Leao alla Roma: il costo, l'ingaggio e come giocherebbe con Gasperini

Rafael Leao, in questo momento, si trova in Brasile in vacanza. E intanto ha trovato il tempo di allenarsi con il Corinthians, che lo ha ospitato nel proprio centro sportivo per consentirgli di tenersi in forma.
Sa bene, Leao, che dovrà mettersi presto a disposizione del Milan e di Ruben Amorim. Lo farà tra pochi giorni, mercoledì 29. Anche se, come spiegato in tempi non sospetti e ribadito recentemente proprio dal Brasile, la sua volontà è quella di cambiare squadra.
In questo senso, occhio alla Roma. I giallorossi, come rivelato dall'edizione tedesca di Sky Sport, stanno pensando proprio a Leao per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.