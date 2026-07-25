Perché si parla di Leao alla Roma: il costo, l'ingaggio e come giocherebbe con Gasperini

La Roma, che ha fin qui dovuto fare i conti con un mercato bloccatissimo, ha l'assoluta necessità di colmare il vuoto più evidente: la trequarti. Che sì, ha visto Paulo Dybala rinnovare, ma per il resto è pesantemente incompleta.

Soulé per il momento fa parte della rosa di Gasperini e sulla carta è pure titolare, ma le voci su una sua partenza non si sono mai spente. Lorenzo Pellegrini non ha ancora prolungato il contratto, scaduto lo scorso 30 giugno. Mentre Zaragoza e Venturino sono tornati rispettivamente al Bayern e al Genoa.

La Roma ha provato da più parti a colmare la lacuna attraverso il mercato, ma senza esiti: Greenwood ha scelto il Fenerbahçe, Summerville è volato all'Al Hilal. E così, tra i vari Nusa e Schjelderup, ecco spuntare proprio Leao.