Perché Santiago Castro non gioca Bologna-Roma: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Bologna vs Roma

Il centravanti argentino non compare nell'undici titolare di Italiano per la sfida contro la Roma: la motivazione della sua assenza.

Il Bologna sfida la Roma senza la propria punta di diamante offensiva: Santiago Castro non fa parte dell'undici titolare dei rossoblù per la sfida contro la squadra di Claudio Ranieri, in programma al Dall'Ara alle ore 18.

A ricoprire il ruolo di centravanti del Bologna sarà l'altro centravanti della rosa rossoblù: Thijs Dallinga, elemento che deve ancora entrare completamente nei meccanismi della Serie A dopo essere arrivato in estate al Bologna dal Tolosa.

Ma perché Castro non gioca Bologna-Roma? Si tratta di una scelta tecnica di Italiano, è infortunato oppure squalificato? La motivazione.