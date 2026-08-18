Rodrigo Mora è realtà, ma la Roma non ha intenzione di fermarsi qui. E ora ha individuato un altro gioiello da inserire e far crescere nella rosa di Gian Piero Gasperini: Malick Fofana.
21 anni compiuti a marzo, esterno offensivo del Lione, Fofana è reduce da una stagione quasi non giocata a causa di un infortunio a una caviglia. E anche questo gli ha chiuso le porte del Belgio, che lo ha convocato per l'ultima volta a ottobre, escludendolo infine dai Mondiali.
Però la Roma gli ha puntato gli occhi addosso. Anche se ha appena preso Mora, grazie all'accordo finalmente raggiunto con il Porto. E ora appare intenzionata a fare il bis di talenti in vista della stagione che la vedrà giocare in Champions League dopo sette anni d'assenza.
Perché dunque i giallorossi vogliono anche Fofana dopo Mora? Dal "duello" di mercato con Luis Henrique alle possibili soluzioni per Gasperini. Ma occhio anche all'equivoco tattico.
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