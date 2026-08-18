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Malick Fofana LioneGetty Images
Stefano Silvestri

Perché la Roma vuole Fofana dopo Mora: tra il "duello" con Luis Henrique e un equivoco tattico

Calciomercato
Serie A
Roma
M. Fofana

I giallorossi non si fermano all'acquisto del gioiello portoghese e sono intenzionati a irrobustire ancor più la propria rosa. Ma l'esterno del Lione sarebbe adatto al gioco di Gasperini?

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Rodrigo Mora è realtà, ma la Roma non ha intenzione di fermarsi qui. E ora ha individuato un altro gioiello da inserire e far crescere nella rosa di Gian Piero Gasperini: Malick Fofana.

21 anni compiuti a marzo, esterno offensivo del Lione, Fofana è reduce da una stagione quasi non giocata a causa di un infortunio a una caviglia. E anche questo gli ha chiuso le porte del Belgio, che lo ha convocato per l'ultima volta a ottobre, escludendolo infine dai Mondiali.

Però la Roma gli ha puntato gli occhi addosso. Anche se ha appena preso Mora, grazie all'accordo finalmente raggiunto con il Porto. E ora appare intenzionata a fare il bis di talenti in vista della stagione che la vedrà giocare in Champions League dopo sette anni d'assenza.

Perché dunque i giallorossi vogliono anche Fofana dopo Mora? Dal "duello" di mercato con Luis Henrique alle possibili soluzioni per Gasperini. Ma occhio anche all'equivoco tattico.


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  • Luis Henrique InterGetty Images

    FOFANA O LUIS HENRIQUE: IL "DUELLO" DI MERCATO

    A livello di costi, dopo aver già speso per prelevare Koulierakis, Molina e infine Mora, molto difficilmente la Roma andrà dritta sia su Luis Henrique che su Fofana.

    Secondo Fabrizio Romano, non a caso, i due possono essere considerati alternativi. Nel senso che o arriverà uno, oppure arriverà l'altro: non entrambi.

    I giallorossi stanno battendo entrambe le piste, sono in contatto sia con l'Inter che con il Lione. Con il vantaggio, nel caso di Fofana, di aver trovato un accordo economico con il calciatore, anche se l'OL chiede una quarantina di milioni circa.

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  • L'EQUIVOCO TATTICO

    L'equivoco tattico di cui poco si sta parlando nasce dal fatto che Fofana è diverso da Luis Henrique. E dunque, da un punto di vista tattico, non alternativo. Nel senso che, nel caso del giovane belga, si parla di un esterno offensivo che apparentemente (ripetiamo: apparentemente) poco ha a che fare con la copertura di un'intera fascia.

    Insomma: Luis Henrique può essere considerato il possibile vice Wesley sulla fascia sinistra. Con Rensch che verrebbe così mantenuto dalla parte opposta per fare ombra a Molina. Del resto il brasiliano ha già conosciuto i meccanismi della difesa a tre all'Inter e prima ancora al Marsiglia, nella stagione in cui De Zerbi aveva cambiato modulo corso d'opera per coprirsi maggiormente le spalle e usare, appunto, tre difensori.

    Fofana, nel Lione di Paulo Fonseca, è stato invece schierato quasi sempre in un 4-2-3-1. O comunque con una difesa a quattro. L'ultima volta nell'andata del preliminare di Champions League contro lo Slavia Praga, gara vinta per 3-0 dai francesi nella quale il belga è rimasto in campo per 85 minuti.

    Di fatto, Fofana può essere dunque considerato un elemento offensivo che nella Roma di Gasperini andrebbe a ricoprire una delle due caselle dietro al centravanti. Proprio come Mora. Fermo restando che tutti possono far tutto, anche l'esterno a tutta fascia: basta volerlo. E imparare.

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  • CARATTERISTICHE DIVERSE DA MORA

    La certezza è che comunque si parla di un calciatore diverso da Mora da un punto di vista tecnico. Se il portoghese si sente un 10, un po' come Dybala, il collega ama giocare più largo e puntare da lì il diretto avversario.

    Ecco perché, prendendo anche Fofana, la Roma si terrebbe in caldo un'alternativa tattica. Senza scartare lo scenario di un 4-2-3-1 d'emergenza, dunque utilizzabile nelle fasi finali di certe partite, nel quale Mora e Fofana potrebbero anche giocare assieme, il primo più centralmente e il secondo più esternamente, anche se si tratta di un sistema che Gasperini non ama utilizzare.

    Velocissimo, dribblatore e "molto diretto nel gioco", come lui stesso ha ammesso qualche tempo fa parlando delle proprie caratteristiche: questo è Fofana. E anche qui qualche differenza con Luis Henrique (e con Mora) può essere individuata.

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  • LA SITUAZIONE SULLA TREQUARTI

    Fofana potrebbe venire in soccorso di Gasperini in diversi modi. Se l'ex allenatore dell'Atalanta riuscisse a convertirlo in un esterno puro da 3-4-2-1, intanto, sarebbe un successo. Ma la sua utilità si misurerebbe anche dalla situazione generale della trequarti giallorossa.

    Se Paulo Dybala è al momento la vera certezza, ironicamente qualche mese dopo che la sua partenza a parametro zero veniva considerata quasi certa, lo stesso non si può dire degli altri giocatori in lizza per l'altra maglia alle spalle di Malen.

    Matias Soulé, ad esempio, non è ancora certo di rimanere in rosa dopo il 1° settembre. Si è parlato di Milan, ora di Fiorentina. Potrebbe essere lui il sacrificato di un mercato che, fino a questo momento, non ha ancora visto uscite pesanti. Situazione diversissima da Lorenzo Pellegrini, in fase di recupero dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi.

    In mezzo a tutti questi dubbi, ecco Mora. E poi, forse, anche Fofana. Un possibile doppio colpo di prospettiva per la Champions League. Fermo restando che qualche questione tattica da risolvere ci sarebbe.

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