Perché Rodri, Pallone d'Oro 2024, non è sui social: "Una decisione che ho preso fin da piccolo"

Il centrocampista del City e nuovo Pallone d'Oro non è su Instagram, Facebook, X e TikTok: l'eccezione assoluta nel calcio di oggi.

Rodri, Pallone d'Oro 2024, è probabilmente il più strano tra i giocatori professionisti. O il più illuminato, a seconda dei punti di vista. Il centrocampista del Manchester City, in un mare di colleghi che da mattina a sera postano centinaia di contenuti su Instagram, X, Facebook e TikTok, non ha infatti alcun social.

Inutile cercare Rodri su Instagram, considerando come il nuovo Pallone d'Oro non abbia mai aperto un proprio profilo, così come negli altri principali social network.

Da quanto sono comparsi, cambiando la vita della popolazione mondiale, il centrocampista spagnolo ha scelto di non seguire la massa. E pensare con la propria testa, in un mondo sempre meno diversificato e deciso a mostrare ogni suo momento al resto del pianeta.