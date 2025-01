Perché Retegui non gioca Udinese-Atalanta: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Il cammino dell'Atalanta in campionato riparte da Udine: non giocherà Mateo Retegui nell'attacco nerazzurro.

L'eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter è ormai alle spalle e l'Atalanta torna a disputare il campionato dopo non aver giocato lo scorso week end proprio per la competizione in Arabia Saudita.

La squadra di Gian Piero Gasperini affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium, match in programma quest'oggi alle ore 15.

Ci saranno molti cambiamenti rispetto alla formazione che il tecnico ha schierato in Supercoppa: si rivedranno dal primo minuto i titolarissimi come Lookman e De Ketelaere. Non giocherà invece nuovamente Mateo Retegui. Ecco perché l'attaccante non ci sarà nell'attacco dell'Atalanta a Udine.