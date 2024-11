Perché Retegui non gioca Napoli-Atalanta: infortunio o scelta tecnica? Clamorosa sorpresa al Maradona

Il capocannoniere del campionato non è stato incluso da Gasperini nell'undici iniziale che sfiderà la capolista: la motivazione.

Mateo Retegui non gioca Napoli-Atalanta. Il centravanti italo-argentino non è stato incluso da Gian Piero Gasperini nell'undici di partenza che sfiderà la capolista al Maradona, con calcio d'inizio alle ore 12.30.

Una scelta sorprendente, per certi versi clamorosa. Il motivo è chiaro: la Dea scenderà in campo in casa della prima in classifica senza il capocannoniere del campionato, colui che con i suoi 10 goal in altrettante partite guarda tutti i colleghi dall'alto verso il basso della classifica cannonieri.

Ma perché Retegui non gioca Napoli-Atalanta? Si tratta di un infortunio o di una scelta tecnica?