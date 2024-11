Perché Retegui non è stato ammonito e Neres sì: giornata da ricalcolare al Fantacalcio

Napoli-Atalanta ha lasciato in eredità un paio di casi che costringeranno a ricalcolare l’ultima giornata di fantacalcio.

Sedici minuti di gioco: tanti ne sono bastati a Mateo Retegui per trovare la via del goal sul campo del Napoli.

Il capocannoniere della Serie A (11 reti all’attivo nelle prime 11 giornate), contro i partenopei non è stato schierato dal 1’ da Gian Piero Gasperini, ma è entrato al 76’ in sostituzione di De Ketelaere e in tempo per marcare il definitivo 0-3.

Proprio la rete siglata dal bomber dell’Atalanta, ha lasciato in eredità un caso clamoroso in ottica fantacalcio.

A differenza di quanto in un primo momento pensato, Retegui non è stato ammonito dall’arbitro dall’arbitro Doveri a seguito della sua esultanza e quindi di fatto la giornata andrà ‘ricalcolata’.