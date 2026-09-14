Perché parlare di rimpianto Adzic dopo Sassuolo-Juventus ha ben poco senso

13 settembre 2025-13 settembre 2026. Un goal decisivo nel recupero, un altro goal decisivo nel recupero. Un pirotecnico 4-3 un anno fa, un pirotecnico 3-2 oggi. Certo che le coincidenze, quando ci si mettono, sanno essere clamorose.
Al centro di tutto, lui: Vasilije Adzic. Il ragazzo che 12 mesi fa regalava alla Juventus una delle più grandi gioie di una stagione no, ovvero la vittoria nel Derby d'Italia contro l'Inter, e che 12 mesi più tardi la Juve l'ha mandata ko con la maglia del Sassuolo, la squadra in cui gioca in prestito.
E così, dopo il clamoroso posticipo del Mapei Stadium, qualcuno ha già iniziato a parlare di rimpianto. E di errore di mercato della Juventus, che Adzic se lo sarebbe anche potuto tenere invece di darlo via con una simile leggerezza.
Ha senso un discorso del genere? In realtà no. Anche se, dopo quel che ha combinato il baby montenegrino domenica sera, verrebbe naturale pensare il contrario.
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