Perché parlare di rimpianto Adzic dopo Sassuolo-Juventus ha ben poco senso

Siamo in uno stato di assoluta normalità: Adzic è un classe 2006, lo scorso 12 maggio ha spento 20 candeline sulla torta di compleanno. In due parole: è giovanissimo. E acerbo come lo sono quelli della sua età, a meno che si chiamino Yamal, Messi, Mbappé e pochi altri.

Adzic non lo è: è semplicemente Adzic. Un talento che la Juventus ha scovato nel Buducnost, ha portato a Torino, ha inizialmente inserito nella Next Gen. Con un obiettivo chiaro nella testa di tutti, dalla dirigenza ai vari allenatori: farne un possibile campione del domani, non già nell'immediato.

Poi, certo, le circostanze lo hanno portato a segnare incredibilmente in extremis contro l'Inter. E i riflettori si sono posati su di lui prima di quanto l'ambiente Juve avesse previsto: forse è stato un bene, magari no. Perché sono state alimentate delle aspettative che non avevano ragione di esistere.

Adzic, in poche parole, aveva bisogno di giocare. E a Torino non poteva farlo. Vuoi per la concorrenza di elementi più esperti in mezzo al campo, vuoi perché lui stesso non era pronto. La Juve è la Juve, la pressione che c'è lì non è quella del Sassuolo. Ed è per questo che in estate il prestito è diventato inevitabile.