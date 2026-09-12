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Lelio Donato

Il giorno speciale di Adzic, dal goal decisivo in Juventus-Inter alla prima sfida da avversario: ma il futuro può essere ancora bianconero

Serie A
Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus

Adzic esattamente un anno fa segnava il suo primo goal in Serie A decidendo in pieno recupero Juventus-Inter, ora sfida i bianconeri da avversario con la maglia del Sassuolo. Ma il futuro potrebbe essere ancora a Torino.

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Qualcuno le chiama coincidenze, altri credono al destino. Di certo il calendario si è particolarmente divertito con Vasilije Adzic.

Il giovane centrocampista montenegrino, infatti, esattamente un anno dopo quella che ad oggi resta la partita più importante della sua carriera si ritrova di fronte proprio la Juventus.

Il 13 settembre 2025 era stato Adzic a decidere Juventus-Inter con uno splendido tiro dalla distanza in pieno recupero, fissando il risultato finale sul 4-3 al termine di una partita folle.

E sempre il 13 settembre si ritroverà di fronte come avversaria la Juventus, ovvero il club che lo ha lanciato e che di fatto ha ancora in mano il suo futuro.

  • IL GOAL DECISIVO IN JUVE-INTER

    Il 13 settembre 2025 allo 'Stadium' si gioca una delle partite più attese ogni anno: Juventus-Inter-

    Vasilije Adzic ha solo 19 anni e una manciata di presenze collezionate in Serie A, ma quando mancano meno di venti minuti al novantesimo l'allora tecnico bianconero Igor Tudor decide di metterlo in campo al posto di Koopmeiners.

    Il risultato in quel momento è sul 2-2. E pochi minuti dopo l'ingresso di Adzic arriva il controsorpasso nerazzurro col goal di Marcus Thuram. Sembra finita e invece...

    L'altro Thuram, quello bianconero, riporta quasi subito il risultato in parità. Poi ci pensa il giovane montenegrino: il suo destro dalla distanza piega le mani a Sommer e si infila sotto l'incrocio.

    Juventus-Inter 4-3 al 91'. Lo 'Stadium' è in delirio. Adzic l'eroe della serata, con molti addetti ai lavori pronti a scommettere sul fatto che possa ritagliarsi sempre più spazio nelle settimane successive.

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  • UNA STAGIONE DELUDENTE

    Le cose invece andranno molto diversamente. Sia per il talento montenegrino che per la Juventus.

    La settimana successiva Adzic gioca la mezzora finale a Verona mentre contro l'Atalanta scende per la prima volta in campo da titolare.

    Forse tradito dall'emozione però sbaglia quasi tutti i palloni giocati. E da un suo errore nasce il goal che porta in vantaggio la Dea.

    Da quel giorno, di fatto, Adzic non vede più il campo. Appena altre sette presenze in campionato e una manciata di minuti.

    Lo splendido goal contro l'Inter, insomma, resta l'unico lampo di una stagione che si chiude nel peggiore dei modi per lui e per la Juventus.

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  • L'OTTIMO INIZIO AL SASSUOLO E LA SFIDA DA EX

    Durante l'estate si capisce presto che Adzic non rientra nei piani della Juventus. Almeno non subito.

    La società bianconera infatti cerca una sistemazione ma non vuole cedere il montenegrino a titolo definitivo. L'obiettivo insomma è farlo crescere con calma in una realtà più piccola e con meno pressioni.

    Alla fine la soluzione individuata lo porta al Sassuolo dove peraltro Adzic è partito benissimo in questa stagione: assist contro il Torino e goal contro il Sassuolo.

    Il tutto prima di sfidare per la prima volta da avversario la sua Juventus. Quando? Ma ovviamente il 13 settembre, ovvero un anno esatto dopo il goal decisivo contro l'Inter allo 'Stadium'.

    I bianconeri intanto osservano la crescita di Adzic, sul quale hanno conservato il diritto di recompra.

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  • LE PAROLE DI ADZIC

    Vasilije Adzic, intervistato da 'Sassuolo Channel', ha raccontato le sue emozioni alla vigilia di una gara che per lui non può essere come tutte le altre.

    "Sarà una partita molto speciale per il mio cuore, ma cercherò di batterli e di fare tutto quello che posso per prendere i punti. Per quello giochiamo a calcio: per vincere. Quando sono arrivato alla Juventus ero emozionato. Ho fatto tutto quello che potevo per dimostrare le mie qualità e meritarmi questa opportunità in Italia.

    La mia famiglia era allo stadio quando ho esordito con la Juventus. Quando sono entrato e poi è finita la partita ho visto che piangevano tutti e due. È stato un giorno veramente emozionante. Mi hanno detto che avevo fatto quello che avevo sempre sognato. In quel momento ho pensato a tutto e ho capito di aver realizzato il mio sogno" ha dichiarato Adzic.

    Non poteva mancare, ovviamente, il ricordo del 13 settembre di un anno fa: "Il goal all'Inter? Era il derby d'Italia. Ho segnato il mio primo goal con la Juventus e l’ho fatto contro l’Inter. È stato un goal per la vittoria e porterò quell’emozione con me per tutta la vita. Il 13 settembre è un giorno speciale nel mio cuore".

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