Il giorno speciale di Adzic, dal goal decisivo in Juventus-Inter alla prima sfida da avversario: ma il futuro può essere ancora bianconero

Vasilije Adzic, intervistato da 'Sassuolo Channel', ha raccontato le sue emozioni alla vigilia di una gara che per lui non può essere come tutte le altre.

"Sarà una partita molto speciale per il mio cuore, ma cercherò di batterli e di fare tutto quello che posso per prendere i punti. Per quello giochiamo a calcio: per vincere. Quando sono arrivato alla Juventus ero emozionato. Ho fatto tutto quello che potevo per dimostrare le mie qualità e meritarmi questa opportunità in Italia.

La mia famiglia era allo stadio quando ho esordito con la Juventus. Quando sono entrato e poi è finita la partita ho visto che piangevano tutti e due. È stato un giorno veramente emozionante. Mi hanno detto che avevo fatto quello che avevo sempre sognato. In quel momento ho pensato a tutto e ho capito di aver realizzato il mio sogno" ha dichiarato Adzic.

Non poteva mancare, ovviamente, il ricordo del 13 settembre di un anno fa: "Il goal all'Inter? Era il derby d'Italia. Ho segnato il mio primo goal con la Juventus e l’ho fatto contro l’Inter. È stato un goal per la vittoria e porterò quell’emozione con me per tutta la vita. Il 13 settembre è un giorno speciale nel mio cuore".