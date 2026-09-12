Il giorno speciale di Adzic, dal goal decisivo in Juventus-Inter alla prima sfida da avversario: ma il futuro può essere ancora bianconero

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Qualcuno le chiama coincidenze, altri credono al destino. Di certo il calendario si è particolarmente divertito con Vasilije Adzic.
Il giovane centrocampista montenegrino, infatti, esattamente un anno dopo quella che ad oggi resta la partita più importante della sua carriera si ritrova di fronte proprio la Juventus.
Il 13 settembre 2025 era stato Adzic a decidere Juventus-Inter con uno splendido tiro dalla distanza in pieno recupero, fissando il risultato finale sul 4-3 al termine di una partita folle.
E sempre il 13 settembre si ritroverà di fronte come avversaria la Juventus, ovvero il club che lo ha lanciato e che di fatto ha ancora in mano il suo futuro.