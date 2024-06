Nell'undici titolare scelto dal ct Yakin per affrontare l'Italia, non c'è stato spazio per l'attaccante di proprietà del Milan.

La Svizzera affronta l'Italia agli ottavi di Euro 2024 schierando in campo tante conoscenze del nostro campionato. Da Sommer a Freuler passando per Aebischer e Ndoye. C'è però anche un volto noto del nostro campionato che, quantomeno inizialmente, non è stato schierato dal ct Yakin. Ogni riferimento nei confronti di Noah Okafor è puramente voluto: perché l'attaccante del Milan non gioca titolare in Svizzera-Italia? L'articolo prosegue qui sotto