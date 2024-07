Perché il Napoli vuole Lukaku al posto di Osimhen: i motivi della probabile staffetta in attacco

Victor Osimhen è sempre più vicino al PSG, Romelu Lukaku al Napoli: perché gli azzurri sono decisi a cambiare il proprio centravanti.

Un altro passo verso la chiusura. Un'altra giornata piuttosto importante. L'operazione che dovrebbe portare Victor Osimhen al PSG e Romelu Lukaku al Napoli non è ancora definita, ma l'ottimismo da parte di tutte le componenti sta crescendo di ora in ora.

Osimhen è sempre più vicino al trasferimento a Parigi. E nel frattempo il Napoli si è portato avanti con il lavoro per quanto riguarda Lukaku, trovando l'accordo economico e sul tempo di contratto con il giocatore, sempre in attesa di fare lo stesso anche con il Chelsea. Nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, si potranno avere ulteriori novità.

Napoli si prepara così a salutare uno dei grandi personaggi della propria storia recente. Il centravanti per eccellenza, il capocannoniere del 2022/2023, l'uomo simbolo - assieme a Khvicha Kvaratskhelia e a Luciano Spalletti - di uno Scudetto riconquistato dopo più di tre decenni.

Al contempo, Napoli si prepara a riaccogliere in Italia uno che l'Italia, e la Serie A, le conosce bene. E che conosce bene pure Antonio Conte, se è vero che Lukaku ha vissuto con lui, nel biennio all'Inter, le stagioni migliori della carriera.

Ma perché il Napoli è decisamente orientato verso la cessione di Osimhen al PSG? E perché vuole Lukaku al suo posto? I motivi sono più di uno, e sono tutti facilmente individuabili.