Perché il Milan vuole Santiago Gimenez già a gennaio: il piano rossonero e cosa succede con Morata e Abraham

Il messicano del Feyenoord è il sogno offensivo già per gennaio. Un feeling nato già nelle ultime ore dell'ultima finestra estiva di mercato.

Santiago Gimenez ha segnato in Champions League contro il Bayern, ha indicato lo stemma del Feyenoord. E al Feyenoord è legato per altri due anni e mezzo di contratto, fino al 2027. Però il Milan, come emerso da qualche giorno, vuole provarci.

Con il messicano un accordo per un altro contratto di due anni e mezzo, più opzione per un'altra stagione, ci sarebbe già. Andranno ora convinti gli olandesi. E questo, si sa, è tutto un altro discorso.

La valutazione di Gimenez, intanto, è molto alta: 40 milioni di euro. Una cifra che il Feyenoord non ha intenzione di trattare, almeno a priori. Senza contare che il club di Rotterdam preferirebbe monetizzare dalla cessione del messicano solo a luglio, non certo nel bel mezzo della stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Milan non ha però intenzione di darsi per vinto e prova a far breccia nel cuore e nel portafogli degli olandesi. Già ora, a gennaio, a una decina di giorni circa dalla chiusura del mercato invernale. Per una serie di motivi.