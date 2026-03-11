Goal.com
CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Manchester City: non è nemmeno convocato e in panchina

Kylian Mbappé salta la sfida da mille e una notte del Bernabeu tra il Real Madrid e il Manchester City, valida per l'andata degli ottavi di Champions League: il motivo della sua assenza.

Sarà una parata di stelle. Come ogni volta in cui Real Madrid e Manchester City si sono affrontate, il che nelle ultime edizioni di Champions League è accaduto parecchio. Kylian Mbappé, invece, non ci sarà.

Tra Vinicius Junior e Haaland, Donnarumma e Rodri, questa sera al Bernabeu spiccherà l'assenza del fuoriclasse francese: non sarà lui a nobilitare la grande sfida tra gli spagnoli e gli inglesi, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Manchester City? Il motivo della sua assenza anche solo dalla panchina.

  • PERCHÉ MBAPPÉ NON GIOCA REAL MADRID-MANCHESTER CITY

    Mbappé è infortunato, e non da oggi. Soffre infatti da qualche tempo di un problema a un ginocchio, con il quale ha convissuto per diverse settimane salvo alzare bandiera bianca verso la fine di febbraio.

    L'ultima volta in cui l'ex PSG si è visto in campo è stata il 21 febbraio contro l'Osasuna. Mbappé ha poi saltato anche le tre successive partite, ovvero il ritorno degli spareggi di Champions League contro il Benfica e le sfide di Liga contro Getafe e Celta.

    Sembrava che Mbappé potesse aver qualche chances di recuperare per l'importantissima notte contro il Manchester City, ma così non sarà: il francese è ufficialmente out.

  • NEMMENO CONVOCATO

    Perché "ufficialmente"? Perché attorno all'ora di pranzo il Real Madrid ha diramato l'elenco dei convocati in vista della partita contro il City, e il nome di Mbappé non compare. Il francese, dunque, non siederà nemmeno in panchina e non potrà entrare a gara in corso.

  • LE PAROLE DI ARBELOA

    Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, aveva di fatto preannunciato l'assenza di Mbappé contro il Manchester City durante la conferenza stampa della vigilia, pur dando segnali d'ottimismo:

    "Sta molto meglio, dobbiamo affrontare questa cosa giorno per giorno e vedere come progredisce. È stata una settimana molto positiva, è tornato in ottima forma e sta migliorando ogni giorno. Speriamo di rivederlo molto presto".

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

    Così dovrebbero scendere in campo Real Madrid e Manchester City questa sera (calcio d'inizio alle ore 21.00):

    REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Arda Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Arbeloa

    MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri; Bernardo Silva, Cherki, O'Reilly, Semenyo; Haaland. All. Guardiola

0