Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Manchester City: non è nemmeno convocato e in panchina

Sarà una parata di stelle. Come ogni volta in cui Real Madrid e Manchester City si sono affrontate, il che nelle ultime edizioni di Champions League è accaduto parecchio. Kylian Mbappé, invece, non ci sarà.

Tra Vinicius Junior e Haaland, Donnarumma e Rodri, questa sera al Bernabeu spiccherà l'assenza del fuoriclasse francese: non sarà lui a nobilitare la grande sfida tra gli spagnoli e gli inglesi, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Manchester City? Il motivo della sua assenza anche solo dalla panchina.