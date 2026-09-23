Perché Malen non va in Nazionale, l'infortunio e le parole di Xavi: "Secondo me sta bene"

Il neo ct olandese Xavi, parlando in conferenza, ha commentato l'auto-esclusione di Malen lanciando una leggera frecciatina.

"È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave".

'Secondo me Donyell sta bene', è infatti il passaggio che fa capire (nemmeno troppo tra le righe) che Xavi riteneva di poter contare sull'attaccante in nazionale durante la sosta, magari non dal debutto contro la Germania, ma per le successive tre partite di Nations League.