Perché Malen non va in Nazionale, l'infortunio e le parole di Xavi: "Secondo me sta bene"

Non ci sarà Malen in campo con l'Olanda negli impegni di Nations League con Germania, Serbia e Grecia.
Xavi, per il suo debutto sulla panchina degli Orange, deve fare a meno dell'attaccante della Roma, sul quale però c'è un piccolo giallo.
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Non ci sarà Malen in campo con l'Olanda negli impegni di Nations League con Germania, Serbia e Grecia.
Xavi, per il suo debutto sulla panchina degli Orange, deve fare a meno dell'attaccante della Roma, sul quale però c'è un piccolo giallo.
In realtà il problema riscontrato dal bomber giallorosso non è stato specificato.
Inizialmente si parlava di risentimento muscolare, poi di fastidio al ginocchio, fatto sta che Malen ha deciso di rinunciare alla convocazione con l'Olanda e rimarrà ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Gasperini durante la sosta.
Il neo ct olandese Xavi, parlando in conferenza, ha commentato l'auto-esclusione di Malen lanciando una leggera frecciatina.
"È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave".
'Secondo me Donyell sta bene', è infatti il passaggio che fa capire (nemmeno troppo tra le righe) che Xavi riteneva di poter contare sull'attaccante in nazionale durante la sosta, magari non dal debutto contro la Germania, ma per le successive tre partite di Nations League.
Come detto, l'infortunio non preoccupa e Malen tornerà regolarmente ad allenarsi a Trigoria nei prossimi giorni.
L'obiettivo è essere a disposizione e al top della forma per la ripresa del campionato nel weekend del 9-11 ottobre.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.